Первый сольный Stand Up концерт рижского комика Александра Марголина

17 июня Александр Марголин приглашает всех желающих посетить его концерт, где будет не только актуальный юмор, но и отличная атмосфера живого общения со зрителем.

Саша занимается юмором с 17 лет - еще со школьной парты его "забрали" в КВН, и с тех пор вся его жизнь была связана с юмором. Он был участником команды "Рижские готы" в Высшей лиге КВН, сценаристом на телевидении, одним из авторов популярнейшего видеоблога "This Is Хорошо" на YouTube и многое другое.

Последние 6 лет Александр является резидентом объединения Riga Stand Up - крупнейшего объединения русскоязычных стендаперов в Балтии. Как говорит Марголин, лучшее в стендапе - свобода самовыражения: "Ты выходишь на сцену, берешь в руки микрофон, и все зависит только от тебя и твоего материала!".

По "серьезной" профессии Саша переводчик. И это помогает в творчестве - каждую неделю он выступает и на русском, и на латышском, а при возможности и на английском языке. По словам самого комика, язык не очень влияет на восприятие юмора зрителями, просто к каждой аудитории нужно уметь найти подход.

Недавно Александр решился на важный шаг в карьере каждого комика - 17 июня в рижском кинотеатре K-Suns состоится первый большой сольный концерт Марголина под названием "Из головы" (No galvas). Соло-формат подразумевает, что комик один выступает со своим лучшим свежим материалом около 50 минут, создавая уникальное шоу. Как правило, перед хедлайнером выступает комик "на разогреве" с коротким блоком до 10 минут.

Мероприятие состоится 17 июня в K-Suns kino galerija по адресу ул. Элизабетес, 83/85. Начало концерта в 20:00 (вход с 19:30).

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv. Мероприятие на русском языке, 18+.