Вт, 14.06.2022
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

"Россия теряет миллионеров": в этом году РФ могут покинуть более 15 000 зажиточных граждан

ФОТО: AP/Scanpix

По данным исследования аналитического агентства Henley&Partners, посвященного глобальной экономической миграции, в этом году Россию могут покинуть более 15 тысяч граждан с состоянием более 1 миллиона долларов.

"Россия теряет миллионеров, - рассказал аналитик Эндрю Амойлс. - В последнее десятилетие из РФ с каждым годом эмигрирует все больше и больше богатых людей. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Перед распадом великих держав всегда было ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, потому что у них есть средства".

Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали значительно менее удобными для россиян направлениями эмиграции, поскольку насчет их благосостояния могут возникнуть юридические и этические вопросы. 

По их прогнозам, самой привлекательной страной для эмиграции состоятельных россиян станут Объединенные Арабские Эмираты.

Другими направлениями для них могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.

По мнению авторов исследования, до конца года Украину могут покинуть около 2800 миллионеров, или 42% всех граждан страны с богатством выше миллиона долларов.

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