"Россия теряет миллионеров": в этом году РФ могут покинуть более 15 000 зажиточных граждан

"Россия теряет миллионеров, - рассказал аналитик Эндрю Амойлс. - В последнее десятилетие из РФ с каждым годом эмигрирует все больше и больше богатых людей. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Перед распадом великих держав всегда было ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, потому что у них есть средства".

Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали значительно менее удобными для россиян направлениями эмиграции, поскольку насчет их благосостояния могут возникнуть юридические и этические вопросы.

По их прогнозам, самой привлекательной страной для эмиграции состоятельных россиян станут Объединенные Арабские Эмираты.

Другими направлениями для них могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.

По мнению авторов исследования, до конца года Украину могут покинуть около 2800 миллионеров, или 42% всех граждан страны с богатством выше миллиона долларов.