"Мы не нарушали закон": Диана Пирагс о запретных кадрах Ватикана и пожаре на яхте

Раиса Смирнова и Диана Пирагс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время шоу "Знаменитости на углях" Диана Пирагс поделилась историей, от которой просто кровь стынет в жилах. Оказывается, латвийская знаменитость могла умереть. Дело в том, что во время пребывания на Тенерифе они отправились на яхте в океан.

Погода внезапно испортилась, и начался 9-балльный шторм. У судна возникли неполадки. Путешествие превратилось в настоящий фильм-катастрофу.

"Я понимаю, что что-то не так. И в этот момент загорается яхта... Реально начинается пожар!" - вспоминает Диана.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Она призналась, что мысленно уже простилась с родными. К счастью, им удалось добраться до суши и все остались живы. Конечно, не на шутку перепугались, а певица подчеркнула, что она и правда могла не вернуться из этой поездки. Теперь этот день Диана считает своим вторым днем рождения.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока Диана Пирагс рассказывала эту морскую историю, вместе с ведущей Раисой Смирновой она готовила маринованный картофель на гриле с рыбным кремом Rudolfs. На выбор был крем-паштет "Лосось", "Треска с помидорами" или "Окунь со шпинатом".

Рыбный крем-паштет от компании Rudolfs и картофель ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для блюда им понадобился мелкий отварной картофель в мундире, сладкий соус чили, оливковое масло, чеснок, лимон, соль, перец, укроп и лук. Подробный рецепт найдете здесь.

Пока они мариновали картофель и зажаривали его на гриле, успели обсудить новый клип Дианы Riga-Roma.

Маринованный картофель на гриле с рыбным кремом ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Самое удивительное в этом видео - это эксклюзивные кадры из Ватикана, которые сейчас снять было бы просто невозможно. Но они вошли в финальный монтаж, и для создания клипа не пришлось нарушать закон!

Маринованный картофель на гриле с рыбным кремом ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О том, как у Дианы Пирагс и Раисы Смирновой шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске шоу "Знаменитости на углях"!