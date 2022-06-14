В Елгаве из-за дождя закрыты парк песчаных скульптур и несколько улиц

Из-за затопления перекрыта улица Электрибас у здания АО Latvenergo и перекресток улиц Сакнюдарза и Светес возле Елгавской художественной школы.

Инженер гидротехнических сооружений предприятия Pilsētsaimniecība Илва Мейере поясняет, что количество сильных и продолжительных осадков в настоящее время настолько велико, что некоторые насосные станции не в состоянии поглотить такой объем воды, в результате чего происходит затопление улиц.

"В настоящее время мы проводим обследование города и выявляем проблемные зоны. Принято решение временно закрыть перекресток у Елгавской художественной школы, а также участок улицы Электрибас от улицы Райня до въезда на территорию Аматской средней школы. На пересечении улиц Пулквежа Оскара Калпака и Зирга также скопилось большое количество воды, но пока они еще проезжаемы", - сообщила Мейере, добавив, что по мере улучшения ситуации дорожные знаки будут убраны, а движение возобновлено.

Агентство LETA выяснило, что парк песчаных скульптур на острове Паста в Елгаве также временно закрыт.