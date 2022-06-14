В Латвии стал доступен стриминговый сервис Disney+

Disney+ предоставляет своим поклонникам доступ к самым лучшим историям от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic, а это более, чем 1100 фильмов, 500 сериалов и 213 оригинальных эксклюзивных продукта в одном месте.

Как ранее сообщалось, aбоненты получат доступ к "Звездным войнам", "Оби-Ван Кеноби" и двум сезонам сериала "Мандалорец". К тому же на Disney+ можно будет смотреть "Сагу Скайуокеров" - все девять фильмов "Звездных войн".

Для поклонников супергероев будут доступны более, чем 60 фильмов Marvel Studios, в том числе выдвинутые на награду Американской Киноакадемии "Оскар" "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Вечные", "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел", а также более, чем 40 сериаловMarvel Studios, например, "Лу́нный ры́царь", "Локи" и "ВандаВижн".

Абоненты смогут насладиться и более чем 500 фильмами Disney и Pixar - всей франшизой "История игрушек", получившими призы Американской киноакадемии мульфильмами "Душа" и "Лука" и другими. От Walt Disney Animation Studios зрители в свою очередь смогут увидеть получивший приз Американской Киноакадемии "Энканто", рассказывающий об одной необычной семье, и любимые поклонниками "Холодное сердце" и "Холодное сердце - 2". Также поклонники Disney смогут оценить получивший приз Американской Киноакадемии фильм "Круэлла", роль Круэллы Де Виль в котором сыграла Эмма Стоун и фильм Disney "Круиз по джунглям".

Документальные фильмы National Geographic, в том числе "Спасательная операция" и "Фри-соло", которые сняли получившие приз Американской Киноакадемии режиссеры и продюсеры Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин, дополнят такие популярные программы National Geographic, как "Мир по Голдблюму" и "Путешествия с Гордоном Рамзи".

Абоненты также получат возможность наслаждаться летним развлекательным содержанием: комедийным сериалом "Убийства в одном здании", сериалом "Пэм и Томми", реалити-шоу "Кардашьяны", сериалом "Королевы" и мистическим триллером "Смерть на Ниле", который снял Кеннет Брана, а также зрителей ждет встреча с "Симпсонами", "Анатомией Грей", "911 службой спасения" и "Черной комедией".

Благодаря доступу к сокровищнице Disney, такие классические фильмы как "Золушка", "Рапунцель: Запутанная история", "Принцесса и лягушка" и "Русалочка" можно будет смотреть параллельно со свежими кассовыми хитами, например, такими, как "Райя и последний дракон". Также для стриминга будут доступны сотни сериалов, мини-сериалов и специально созданное содержание Disney Channel, в том числе "Леди Баг и Супер-кот" и "Финес и Ферб".

Пользователи смогут получить доступ к качественному содержанию на четырех стримах одновременно, неограниченные скачивания на вплоть до десяти устройствах, функции улучшения IMAX Enhanced для отдельных сериалов и фильмов, а также возможность создать вплоть до семи различных профилей, в том числе, родители смогут использовать особые "Детские профили" с дружественным детям интерфейсом и соответствующим возрасту содержанием.