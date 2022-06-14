Папа римский: возможно, вторжение России в Украину отчасти было спровоцировано

По словам понтифика, в Украине видна свирепость и жестокость российских войск, и он высоко оценивает смелость украинского народа.

"Верно и то, что русские думали, что все закончится через неделю. Но они просчитались. Они столкнулись с храбрыми народом – народом, который борется за выживание и у которого есть история борьбы", - заявил папа римский.

Однако глава католической церкви предупредил и о риске, так как "мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была спровоцирована или не предотвращена".

Папа римский многократно осуждал войну в Украине, однако его критиковали за то, что он не обвинил в ней конкретно президента России Владимира Путина.

В опубликованной во вторник расшифровке его майской беседы с редакторами иезуитских изданий папа римский также заявил, что ситуацию нельзя рассматривать в черно-белом цвете.

"Появляется что-то глобальное с элементами, очень сильно взаимосвязанными между собой", - указал Франциск.

По его мнению, Путина нельзя изображать только злым "волком", а Запад - "Красной шапочкой".

По словам Франциска, за несколько месяцев до начала войны он встретился с неким главой государства, который выразил обеспокоенность в связи с тем, что НАТО "лает у ворот России". Лидеру какого государства принадлежат эти слова, он не раскрыл.

Он также отверг обвинения критиков в том, что слишком хорошо настроен по отношению к Путину.

"Я просто против сведения сложности к различению добра и зла, не думая о связях и интересах, которые очень сложны", - сказал Франциск.