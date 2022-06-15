Чулпан Хаматова на сцене, Левитс - зритель. Как завершился третий Осокинский фестиваль

Кто?

Девять концертов фестиваля в этом году состоялись в Доме Черноголовых, зале Hanzas perons, Фортепианном салоне @152, Англиканской церкви и новом культурном пространстве Ola Foundation на Кипсале.

В них приняли участие большое количество известных в Латвии и в мире артистов: Чулпан Хаматова, Ральф Эйландс, Дита Луриня, Раймонд Тигулс, Георгий Осокин, Гирт Круминьш, Жорж Сиксна, Катрина Диманта, Иева Парша, Роберто Мелони, Роксана Тарвиде, Марлена Кейне, Рихард Плешанов, рэпер Fiņķis, Рихард Либиетис, мужской хор Vilki, группа Sub Scriptum, специально созданный для фестиваля "Струнный квартет Свободы", объединение Latvia for Ukraine с песней Resistance, Катрина Гупало и сам Андрей Осокин.

ФОТО: Пресс-фото

В концертах участвовали и украинские музыканты, многие из которых в Латвии нашли убежище от ужасов войны: украино-латвийское музыкальное объединение Shakima Trio, квартет украинских и эстонских музыкантов Estonia for Ukraine, а также украинские артисты Анна Нимайер, Лариса Семирозуменко, Ирина Серотюк, Назар Хижий, Артур Никулин, София и Мария Варченко, Лариса Шелест, Анастасия Василенко, Евгения Насонова, Виктория Притуляк, Анастасия Яценко, Constantine, Эдгар Вилцанс и другие.

Завершение

Фестиваль завершился 8 июня грандиозным гала-концертом в Hanzas perons, в котором приняли участие почти 50 латвийских и украинских артистов. Среди зрителей были президент Латвии Эгил Левитс, вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, послы Эстонии, Литвы, Польши и Великобритании, а также заместительница посла США.

Концерт с речами для слушателей открыли министр культуры Латвии Наурис Пунтулис и посол Украины в Латвии Олександр Мищенко. В концерте прозвучал не только специально созданный для этого фестиваля поэтический спектакль с участием Андрея Осокина, Диты Лурини, Катрины Гупало, Раймонда Тигулса, Ларисы Семирозуменко и вокальной группы "Варакута", но и дуэты, трио и группы латвийских и украинских музыкантов, которые вместе выступали впервые.

Эгил Левитс на концерте Осокинского фестиваля Свободы в поддержку Украины ФОТО: Пресс-фото

Акции поддержки

Во время фестиваля проведены несколько акций в поддержку Украины, инициированы новые формы сотрудничества украинских и латвийских артистов, которые дают возможность украинским музыкантам продолжать работать в своей профессии, создавать новые песни и концертные программы, которые обогащают музыкальный мир не только Латвии, но и всей Европы. В программу всех концертов фестиваля были включены композиции украинских композиторов, украинская народная музыка и поэзия.

В сотрудничестве с конфедерацией обществ живущих в Латвии украинцев Viche у посетителей концертов была возможность жертвовать необходимые вещи в специальные микроавтобусы, которые вскоре будут доставлены в пострадавшие от войны регионы Украины. На концерты фестиваля выдано более чем 100 приглашений для получивших сейчас убежище в Латвии украинцев.

До четверга 16 июня есть возможность уже вырученную во время фестиваля сумму в более чем 20 000 евро в поддержку людей Украины увеличить, сделав пожертвование в фонд Ziedot.lv.

Что дальше?

26 июня в 21:00 состоится особый ночной концерт "фестивального эха" в Англиканской церкви, в котором выступят музыканты Иго и Катрина Гупало. Во время концерта будут исполнены как песни из цикла "Огонь" на музыку Яниса Страздса и слова Иго, так и другие композиции из репертуара Иго, а также латышская и украинская народная музыка. Билеты на концерт доступны в кассах Biļešu paradīze и в интернете.