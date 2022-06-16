Похоже, что оптимистические версии о том, что российско-украинский конфликт может завершиться уже к сентябрю, претерпели фиаско. Российский лидер возомнил себя Петром Великим, а президент Украины заявил, что "время работает на врага, а не на нас", ведь поставки тяжелого вооружения идут медленно и не в тех объемах, как требуется для контрнаступления. Тем временем западные СМИ сообщили, что в Украине вновь ожидают визита высших должностных лиц ведущих европейских держав. Об этом RUS TVNET поговорил с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.

Мания величия

Российские войска, которые почти два месяца осаждали Мариуполь и оплот его защитников – завод "Азовсталь", похоже, наступили на те же грабли в Северодонецке. Украинская армия по-прежнему контролирует завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц, сообщает DW.

Писатель из Киева ФОТО: Михаил Шейтельман

Битва за Донбасс продолжается: оккупанты готовят наступление на Славянск. А пророссийские СМИ и альтернативные медиа уже предвкушают, как возьмут Одессу. Амбиции российского президента безграничны – оказывается, он возомнил себя Петром Великим. Так, на недавней встрече с молодыми предпринимателями, в преддверии празднования 350-летия Петра I, Владимир Путин заявил, что целью России сейчас стало "возвращение" территорий, сравнив события этого года со временами великого императора. И напомнил, что Петр I Северную войну вел 21 год. Правда, Петр Великий, "прорубил окно в Европу" и провел значимые реформы, приблизив заросшую бородами страну к европейской цивилизации, его же подражатель поступает с точностью до наоборот.

Тем временем Украина ждет вооружения. "От поставок оружия Украине зависит скорость деоккупации территорий нашего государства, и любые промедления в этом вопросе угрожают стагнацией на фронте", - цитирует Владимира Зеленского Zerkalo.io. На данный же момент западные партнеры передали Украине около 10% вооружений, которые были запрошены для создания паритета с армией РФ, сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр. По словам президента Украины, "время работает на врага, а не на нас". Однако на территориальные уступки страна идти не намерена. "Мы на своей земле, это наш народ и наша территория. И очень больно терять людей, но мы потеряем все, если уступим России в этой войне", — сказал президент Украины в интервью немецкой телевизионной компании ZDF.

Тем временем, итальянская газета La Stampa сообщила, что на этой неделе Украину могут посетить канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон…

Сводки с фронтов

"Российское наступление сейчас продолжается на очень узком участке – там, где Северодонецк и в районе Славянска: там сосредоточены российские войска. В свою очередь на Херсонском направлении наступают украинские войска. При этом Россия продолжает обстреливать ракетами разные регионы – в последнее время они участились: причем не высокоточными, а еще советского производства. Если раньше они били по каким-то целям, то теперь – просто чтобы запугать население. Новые ракеты они используют, когда пытаются уничтожить вооружение, поставляемое западом. Если оглянуться на месяц назад, то с позиционной точки зрения практически ничего не изменилось. Перевес в вооружениях на стороне России, а в людях – на стороне Украины", - рассказал RUS TVNET о ситуации на фронте Михаил Шейтельман.

"Россия будет воевать, пока жив Путин – это все понимают. И Путин сам уже об этом открыто заявил, сравнив себя с Петром I. Так что задача цивилизованного мира – уничтожить режим Путина. Это единственный способ остановить эту войну. Поэтому на этой неделе должна состояться встреча министров обороны НАТО, где будут обсуждаться вопросы по логистике поставок оружия Украине.

И если первые поставки были со складов армии, то теперь это уже закупки от производителей. Все производится на заводах и оплачивается в рамках этих 40 млрд долларов военной помощи. Но вопрос в скорости поставок. Ведь каждый день промедления, как говорит Зеленский – это сотни убитых военнослужащих и гражданских", - говорит Михаил Шейтельман.

Что касается запланированного, по версии СМИ, визита на Украину лидеров ведущих стран ЕС, то, как отметил эксперт, если это состоится это может быть предвестником знаковых событий. Дело в том, Еврокомиссия 17 июня объявит решение по статусу кандидата в ЕС для Украины. "Весьма вероятно, что если они приедут, то затем, чтобы, помимо обсуждения прочих вопросов, поздравить Зеленского с получением нового статуса".

Когда придет оружие?

Однако с поставками вооружений не так все просто – речь идет в том числе и о чисто технических вопросах. Российская армия старается уничтожить грузы на подходе. Например, в начале июня ударили крылатыми ракетами по объектам железнодорожной инфраструктуры, проходящим через Карпаты во Львовской области. Из строя стараются вывести подстанции, мосты, завалить туннели…

Михаил Шейтельман рассказал, что маршрутов для поставок вооружения очень много – и железнодорожные, и автомобильные, есть Дунай судоходный. Да, россияне бомбят, но железнодорожные пути обычно восстанавливаются за несколько часов. "Украина получает оружие из 20 с лишним стран. Польша, например, заключила крупнейший в истории страны контракт о поставке вооружений. На фронте работают польские гаубицы, французские, корейские, норвежские… Оружия уже много. Но его хватает только на то, чтобы сохранять паритет с Россией. А задача – освободить территории: сейчас оккупированы 20% территории Украины. А для этого надо обеспечить значительный перевес в вооружениях. Недавно украинская сторона даже опубликовала точный список и количество, что требуется. То, что поставили до сих пор, закрывает только тот участок фронта, где Россия атакует. А нужно в десятки раз больше. Это реалистичные цифры. Вопрос только, когда?".

Отметим, что ранее многие эксперты говорили, что горячая фаза войны может закончиться чуть ли ни к сентябрю. Михаил Шейтельман говорит, что эти прогнозы далеки от реальности: "Поставка вооружения, позволяющего выбить россиян с достаточно больших территорий, займет много месяцев. И речь не о месяце – двух. И будут значительные жертвы. Зеленский говорил, что может погибнуть порядка 50 тыс. человек только со стороны Украины. Должны быть уничтожены и все российские формирования – а это порядка 100 тыс. человек".

После же победы над Россией ей придется оплатить весь ущерб, который режим Путина нанес Украине и другим странам. "Сама по себе Россия не представляет большой экономической мощи – это всего 1,5% от мирового ВВП. Но развязав войну, она разрушила логистические цепочки и нанесла ущерба больший, чем Россия вся сама стоит. Даже если Россия захватит сейчас всю Украину и пойдет дальше, в любом случае ее должен кто-то остановить – как в свое время остановили Германию", - говорит эксперт.

Миру мир

Что касается мирного договора, то сейчас этот вопрос отодвинут вообще на задний план, хотя обе стороны заявляют, что они готовы все обсуждать, а это, мол, противники тормозит.

"Если бы Россия согласилась отступить на позиции 24 февраля, Украина пошла бы навстречу. Зеленский говорит, что на таких условиях готов начать переговоры. Понятно, что санкции никто не снимет с России в этот момент. Для этого она должна отступить полностью со всех территорий, выдать всех военных преступников и выплатить все компенсации. Но огонь прекратится, как только Россия восстановит статус-кво. Но она же не согласна. Именно поэтому и требуется вооружение. Россия же старается вынудить всех пойти на мирные переговоры на ее условиях – с сохранением за ней тех территорий, которые оккупировали сейчас. Украина конечно же на это не пойдет – нельзя оставлять на растерзание миллионы мирных жителей: их нужно освободить", - отмечает Михаил Шейтельман.

Эксперт не расценивает ситуацию, как патовую. "Просто поставить вооружение в таких объемах – это серьезная логистическая задача. Она не решается за пару месяцев – это как построить дом. Точно также и уничтожение российской военной машины – за год это можно решить, а за месяц – нет."

"Я думаю, что осталось 8 месяцев до того, как одна из сторон победит. И я не гарантирую, что это будет именно победа Украины. Это война на истощение. У кого-то из сторон к тому времени иссякнут ресурсы. Если Запад будет поставлять вооружения много и быстро, то ресурсы закончатся у России, если будут тормозить – то у Украины", – прогнозирует аналитик.

Что касается человеческих ресурсов, то по словам Михаил Шейтельмана, с этим проблем у Украины нет: "В украинской армии сейчас людей с избытком – добровольцы даже попасть не могут. В армии сейчас более полумиллиона человек. И потенциал еще в несколько миллионов. Но в Украине в армию берут только людей с боевым опытом. Так что у Украины, в отличие от России, в этом плане проблем нет. А вот нехватка техники – это другой вопрос".