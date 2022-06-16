Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину

Зарубежные издания опубликовали фотографию трех лидеров за столом в поезде. La Repubblica назвала этот снимок историческим.

🔴 Ukraine : cette photo de 3 leaders européens entrera dans l'Histoire.



L'Italien Draghi, le Français Macron et l'Allemand Scholz dans le train qui, cette nuit, les a menés de Pologne à Kiev où ils sont attendus tôt ce matin. @LaRepubblica_it https://t.co/bdAda9rvRA pic.twitter.com/RkPqVfJMNB — François Beaudonnet (@beaudonnet) June 16, 2022

Также в эфире телеканалов было небольшое включение корреспондента, находившегося в поезде.

Предположительно, Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев из Варшавы. О том, что лидеры Италии, Франции и Германии планируют посетить Киев, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Официальной информации о поездке не предоставлялось по соображениям безопасности.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил две соседние с Украиной страны - Румынию и Молдову.

Выступая в среду в Румынии после встречи с дислоцированными там французскими войсками, Макрон сказал, что Евросоюз должен послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, который героически сопротивляется уже несколько месяцев.

В Киеве европейские лидеры планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что это первый визит европейских лидеров в Украину после вторжения России 24 февраля этого года. Ранее Киев уже посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.