Чт, 16.06.2022
Понимаешь, что Пугачева прямо сейчас жена декабриста? Мне нравится задавать вопрос: "А Алла Пугачева - тоже мразь сейчас?". Ничего не отвечают. Говорят: "А при чем тут Пугачева?" Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в поезде ФОТО: EPA/Scanpix

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Украину, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на итальянские СМИ.

Зарубежные издания опубликовали фотографию трех лидеров за столом в поезде. La Repubblica назвала этот снимок историческим.

Также в эфире телеканалов было небольшое включение корреспондента, находившегося в поезде.

Предположительно, Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев из Варшавы. О том, что лидеры Италии, Франции и Германии планируют посетить Киев, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Официальной информации о поездке не предоставлялось по соображениям безопасности.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил две соседние с Украиной страны - Румынию и Молдову.

Выступая в среду в Румынии после встречи с дислоцированными там французскими войсками, Макрон сказал, что Евросоюз должен послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, который героически сопротивляется уже несколько месяцев.

В Киеве европейские лидеры планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что это первый визит европейских лидеров в Украину после вторжения России 24 февраля этого года. Ранее Киев уже посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back