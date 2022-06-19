Максим Галкин: "скелеты в шкафу", пародии на политиков, брак с Пугачевой и оценка Задорнова

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 46 лет. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
"Скелеты в шкафу"
В начале апреля 2022 года телеведущая и журналистка Ксения Собчак и Максим Галкин обменялись в соцсетях сообщениями в адрес друг друга. Звезды решили припомнить политическое прошлое своих влиятельных родственников. Конфликт разгорелся после того, как Ксения Собчак неожиданно решила рассказать в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" об отце Максима Галкина.
По словам Собчак, Александр Галкин в течение полутора лет был депутатом Госдумы. Мандат ему перешел от депутата Льва Рохлина - генерала, убитого в июле 1998 года. Журналистка удивилась, что Максим Галкин никогда об этом не рассказывал.
Максим Галкин не стал молчать, а написал в ответ текст, в котором подробно рассказал о событиях тех лет. Он процитировал в своем Telegram-канале заявление журналиста Олега Лурье. Лурье напомнил, что в 1995 году в партийных списках кандидатов от "Нашего дома - России" находились, кроме Рохлина, также отец Галкина и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.
После голосования по партийным спискам вместо Александра Галкина в Госдуму неожиданно прошла Людмила Нарусова, хотя изначально не проходила.
"Как после рассказывал очевидец событий, Лев Рохлин только развел руками и сказал, что ничего не смог поделать, была команда сверху", - описывает ситуацию Галкин.
И лишь после убийства генерала Льва Рохлина в 1998 году его мандат перешел Александру Галкину, который "автоматически получил его, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой".
"Неужели забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", - заметил артист в публикации.
Скриншот Telegram-канала Максима Галкина
https://tlgrm.ru/channels/@maximgalkinru/16
Ранее российский телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше. Кроме того, Галкин анонсировал гастрольный тур по Израилю.
Пародии на политиков
Талант к юмору и пародиям у Максима Галкина проявился еще в подростковом возрасте. Но, несмотря на это, он получил образование лингвиста и даже защитил кандидатскую диссертацию.
Артист продолжает собирать аншлаги на своих концертах даже после отъезда из РФ. До войны он успевал не только гастролировать по стране, но и вести несколько телепередач, собственное YouTube-шоу, а Instagram посвящал своей семье. Юморист умудряется быть популярным у старого поколения поклонников и обзаводиться более молодой аудиторией.
Юмористические выступления привлекали Максима с раннего детства. Первой он спародировал свою маму - точнее, ее разговоры по телефону. Во время обучения в школе Галкин регулярно делал пародии на учителей.
Талант Галкина к пародии высоко ценил Михаил Задорнов, он считал Максима продолжателем своего дела на юмористическом поприще. Он делал пародии на Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Григория Явлинского, Владимира Лукашенко и многих других. Во многом его пародии были похожи не только голосами, но мимикой и жестами.
Брак с Примадонной
Артист давно женат на певице Алле Пугачевой, вместе они уже 20 лет и растят совместных детей - сына Гарри и дочку Лизу.
Первая встреча Аллы и Максима состоялась в далеком 2001 году на фестивале "Славянский базар", и поспособствовал этому не кто иной, как тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Далее был совместный клип "Будь или не будь", совместные фото Пугачевой и Галкина и новые сплетни. СМИ начали активно обсуждать роман знаменитостей. До 2008 года влюбленные не давали официальных комментариев по поводу своих отношений.
Поженились они в 2011 году, а обвенчались - в 2017-м.
"Когда ты живешь с человеком, то не можешь чувствовать каких-то резких изменений... Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она молодая. Она легкая на подъем, на принятие решений", - рассказывал Максим в интервью Ирине Шихман.
Он признает, что согласен с фразой Пугачевой, которую она однажды сказала в интервью: "Я могу с тобой стареть?" - спросила она. Я ответил - "Да".
Галкин имеет в виду, что он не поменяет отношения к семье, не изменит Алле и тому, что у них есть.
"Она может быть спокойна", - утверждает Максим.
Артист считает, что до него Пугачева недополучила нормального семейного быта.
"Она благодарит меня... В этом доме она занимается тем, что ей нравится", - говорит Галкин.
До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.
"Алла - мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - отмечает он.
Пугачева морально готовилась к рождению детей, думая, что станет бабушкой.
"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... По тому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признается Максим.
Артист рассказывал Ирине Шихман не только о том, как быть отцом, но и как вести себя с детьми.
"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то, может быть, я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - гордится Галкин.
Он считает, что Гарри и Лиза такие счастливые, потому что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гарри впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.
Антивоенные лозунги
После начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.
Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.
Стоит заметить, что Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
Кстати, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.
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