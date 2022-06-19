Максим Галкин: "скелеты в шкафу", пародии на политиков, брак с Пугачевой и оценка Задорнова

"Как после рассказывал очевидец событий, Лев Рохлин только развел руками и сказал, что ничего не смог поделать, была команда сверху", - описывает ситуацию Галкин.

И лишь после убийства генерала Льва Рохлина в 1998 году его мандат перешел Александру Галкину, который "автоматически получил его, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой".

"Неужели забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", - заметил артист в публикации.

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

Скриншот Telegram-канала Максима Галкина https://tlgrm.ru/channels/@maximgalkinru/16 Ранее российский телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше. Кроме того, Галкин анонсировал гастрольный тур по Израилю.

Пародии на политиков

Талант к юмору и пародиям у Максима Галкина проявился еще в подростковом возрасте. Но, несмотря на это, он получил образование лингвиста и даже защитил кандидатскую диссертацию.

Артист продолжает собирать аншлаги на своих концертах даже после отъезда из РФ. До войны он успевал не только гастролировать по стране, но и вести несколько телепередач, собственное YouTube-шоу, а Instagram посвящал своей семье. Юморист умудряется быть популярным у старого поколения поклонников и обзаводиться более молодой аудиторией.

Юмористические выступления привлекали Максима с раннего детства. Первой он спародировал свою маму - точнее, ее разговоры по телефону. Во время обучения в школе Галкин регулярно делал пародии на учителей.

Талант Галкина к пародии высоко ценил Михаил Задорнов, он считал Максима продолжателем своего дела на юмористическом поприще. Он делал пародии на Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Григория Явлинского, Владимира Лукашенко и многих других. Во многом его пародии были похожи не только голосами, но мимикой и жестами.

Брак с Примадонной

Артист давно женат на певице Алле Пугачевой, вместе они уже 20 лет и растят совместных детей - сына Гарри и дочку Лизу.

Первая встреча Аллы и Максима состоялась в далеком 2001 году на фестивале "Славянский базар", и поспособствовал этому не кто иной, как тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров.

Далее был совместный клип "Будь или не будь", совместные фото Пугачевой и Галкина и новые сплетни. СМИ начали активно обсуждать роман знаменитостей. До 2008 года влюбленные не давали официальных комментариев по поводу своих отношений.

Поженились они в 2011 году, а обвенчались - в 2017-м.

"Когда ты живешь с человеком, то не можешь чувствовать каких-то резких изменений... Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она молодая. Она легкая на подъем, на принятие решений", - рассказывал Максим в интервью Ирине Шихман.