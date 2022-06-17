В программе "Знаменитости на углях" вместе с ведущей Раисой Смирновой латвийская певица Диана Пирагс мариновала молодой картофель и рассказывала о своих приключениях в жаркой Испании. Как у них шли дела на кухне, смотрите здесь.

Раиса Смирнова и Диана Пирагс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты: 500 г мелкого отварного картофеля в мундире. Для маринада: 3 ст. ложки сладкого соуса чили;

3 ст. ложки оливкового масла;

4 зубчика чеснока, очищенных и продавленных через пресс;

1/2 лимона, цедра и сок;

соль и перец по вкусу. Для декора: нарезанные укроп и лук. Подавать с рыбными кремами Rudolfs "Лосось", "Треска с помидорами" или "Окунь со шпинатом".

Рыбный крем-паштет от компании Rudolfs и картофель ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

1. Приготовьте маринад: смешайте все ингредиенты для маринада в большой миске, поместите туда отварной картофель, встряхните или перемешайте вручную.

Картофель ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2. Важно, чтобы картофель слишком не разварился и не потерял форму. Лучше всего использовать для гриля небольшой очищенный картофель. Крупную картошку перед обжариванием можно разрезать вдоль пополам или нарезать толстыми ломтиками.

3. Разогрейте гриль. Решетку смажьте маслом, разложите на ней картофель, обжарьте по несколько минут со всех сторон, время от времени переворачивая.

Картофель на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

4. Обжаренный картофель выложите на большую тарелку, залейте остатками маринада и посыпьте рубленой зеленью. Подавайте с рыбными кремами, чтобы каждый гурман мог выбрать наиболее подходящее сочетание вкусов.

Маринованный картофель на гриле с рыбным кремом ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приятного аппетита!

Галерея: Диана Пирагс в шоу "Знаменитости на углях"