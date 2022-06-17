16 июня в Риге состоялся долгожданный концерт белорусской группы "Молчат дома". Концерт был анонсирован еще до пандемии коронавируса, но переносился несколько раз, а большой спрос заставил организаторов поменять место проведение с клуба Melnā Piektdiena на Palladium.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О группе "Молчат дома" были основаны в Минске в 2017 году. Музыканты играют на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. С момента основания коллектив выпустил уже три альбома. Больше всего стоит отметить второй - "Этажи". Именно он собрал миллионы просмотров и прослушиваний, попал в число лучших релизов мирового пост-панка по версии post-punk.com.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для начала отметим феномен группы "Молчат дома". Она воспринимается в Европе и США, как нечто ноу-хау, хотя жители СНГ и те, кто хорошо знает, какую музыку любили в СССР в 80-х, без минуты сомнения, с ходу скажут, что композиции "Молчат дома" им напоминают группы "Кино", "Технологию", "Альянс", Depeche Mode, а где-то даже The Cure и Kraftwerk.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Если говорить о звучании "Молчат дома", то они довольно последовательны и постоянны. В композициях не ощущается какого-то нарочитого разнообразия или лютого эксперимента, с бесконтрольным полетом мысли. Но, белорусы умеют создать ощущение законченности в своих песнях. По атмосферности, это правда, мое личное субъективное мнение, но они мне чем-то напомнили коктейль из God Is an Astronaut и группы "Кино".

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как и их ирландские коллеги по нише пост-рока, "Молчат дома" не нацелены на развлечение своих зрителей и слушателей, если говорить про аудиозаписи. Но! Если оказаться на живом концерте, то ощущения совершенно другие.

Здесь уже депрессивные пост-панковские мелодии, а порой довольно однообразные мотивы, вкупе с монотонным вокалом вырисовываются в практически космический синти-поп, который дородно приправлен клавишными вставками.

Местами это звучит донельзя динамично и живо, а некоторые звуки и семплы вызывают в памяти картинки из фильмов и сериалов 80-х. В эти моменты мозг непроизвольно запускает всевозможные фантазии с неоновыми рекламами и яркими вставками, а грамотно построенное световое шоу на сцене, лишь усиливает этот ламповый эффект.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Стоять без движения становится невозможно. В какие-то моменты музыка, с фрагментами, знакомыми с детства, вызывает легкую эйфорию и ощущение счастья, будто бы состоялась встреча с долгожданным другом. Даже в таких, казалось бы танцевальных композициях, как "Танцевать", "Клетка" или "Звезды", они выдерживают почти готическое настроение.

Вперемешку с ностальгией, где-то практически хаотично, а порой сумбурно, "Молчат дома" создают свою самобытную музыкальную историю. Если в каких-то композициях припевы не запоминаются, то все-равно остается одна-две песни, которые хочется напевать после концерта.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этот вечера в Palladium пришли верные поклонники и ценители группы, потому что белорусов без секунды колебания стали звать на бис. Толпа в один голос кричала название их самого популярного хита "Судно". Безусловно, именно эту композицию "Молчат дома" и исполнили в завершении вечера. Кстати, именно во время этого выступления большая часть зрителей подняла свои мобильные телефоны и стала снимать.

Концерт "Молчат дома" в Риге (2022) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Что же главное, что можно вынести с концерта белорусской группы "Молчат дома"? Это непременно эффектные звуки, ламповое настроение, ретро-вайб и уникальная атмосфера 80-х.

Что о публике, то она была очень колоритная и спокойная: от дам в готических нарядах, до панкушных девушек и парней одетых в ретро-шмот а-ля 80-е и 90-е.

Такая любовь к музыке а-ля 80-е объяснима: ведь мода циклична, как цикличны и, казалось бы забытые и канувшие в лету, феномены культуры. Сейчас идет очередной виток, повторяющийся по кругу через десятилетие или несколько десятилетий. Потому у современной публики возникает это непреодолимое желание возврата, ностальгии, и интереса к прошедшей эпохе.

Станут ли белорусы вторыми Depeche Mode или "Кино" - покажет время. Но то, что они попали в волну моды на 80-е - это однозначно. Овации рижан и гостей в полном зале Palladium это доказали!

Галерея: Концерт "Молчат дома" в Риге (2022)