Первые впечатления: Škoda Karoq SportLine

Впервые я познакомился со Škoda Karoq в конце 2017 года, когда новая модель была заявлена на участие в конкурсе "Латвийский автомобиль года 2018" и заняла почетное второе место, а также получила дополнительные номинации "Латвийский городской внедорожник года 2018" и "Латвийская автомобильная инновация года 2018". Тогда белый автомобиль произвел впечатление разумного выбора, и за эти годы тысячи автомобилистов по всей Европе предпочли его как оптимальное транспортное средство.
Относительно популярности этой модели в Латвии тоже нет причин переживать, поскольку с 237 продажами в прошлом году она является одной из самых востребованных машин на рынке новых автомобилей и третьей по популярности в модельном ряду Škoda. Только что была представлена обновленная версия Karoq,
и в ней усовершенствовано буквально все - начиная с дизайна и заканчивая ходовыми характеристиками.
Это все я и рассмотрю в данном материале.
Буклет о новом автомобиле Škoda Karoq начинается словами "Ненавязчиво выдающийся". Трудно подобрать более подходящий слоган, потому что во внешнем дизайне действительно нет революционных изменений, они становятся заметны только тогда, когда знающий человек укажет пальцем на то, что фары стали чуть более узкими, немного изменилась форма бампера и на его концах появились необычные отверстия, улучшающие аэродинамику. Они повышают акустический комфорт, а также снижают расход топлива. Однако, насколько бы ни было возможно снижение потребления топлива, необходимо помнить, что в мире электромобилей, например, аэродинамика является одним из важнейших параметров, от которого может зависеть, доберешься ли ты до розетки дома или останешься на полпути.
В случае с новым Karoq эродинамика не имеет столь решающего значения, потому что он все равно потребляет топливо и легко предсказать, как далеко на нем можно уехать как зимой, так и летом. Но нельзя отрицать, что треугольные отверстия в бампере и новые фары, которые независимо от выбранной комплектации будут со светодиодами, а на более роскошных Karoq высшего класса - с адаптивными матричными LED-элементами, придают автомобилю более современный вид.
Немного агрессивнее его, в свою очередь, делает оснащение SportLine,
которое также имелось и на опробованном Karoq. Это означает, что в экстерьере авто больше черных деталей, включая бамперы и решетку радиатора, а также корпуса зеркал, окантовку стекол, рейлинги на крыше и аэродинамический диффузор под задним бампером между хромированными наконечниками выхлопных труб. Названия модели и марки на задней части автомобиля - тоже черные. И если бы был полный привод, который доступен только с 2-литровым бензиновым (190 л. с.) и дизельным (150 л. с.) двигателями, а не с тестированным 1.5 TSI в 150 л. с., то значок 4x4 также был бы черным. Если не эмблема соответствующей комплектации под зеркалами, то по крайней мере черные буквы - верный признак того, что человек приобрел Karoq SportLine.
Модель SportLine также более динамична в профиль, поскольку ее силуэт вытянут за счет более длинного спойлера на кромке крыши, а колеса являются привлекательным акцентом. Самый маленький диаметр, который вы можете получить для SportLine, составляет 18 дюймов, а
демонстрационный автомобиль оснащен впечатляющими 19-дюймовыми колесами с тонкими шинами.
Это выглядит впечатляюще, но на резкие выбоины эти колеса реагируют нервно и с громким визгом, поэтому с практической точки зрения оптимальным кажется стандартный размер колес с немного более высокими, лучше амортизирующими шинами.
Главные акценты в салоне - черный рояльный лак и декор из углеродного волокна, черный потолок, трехспицевый спортивный руль с кожаной обшивкой и спортивные сиденья спереди. Любителям проверенных ценностей понравится, что
на передней панели не только исключительно сенсорный экран, но нашлось место и для физически поворачиваемых ручек управления климат-контролем и кнопок.
Однако полностью избежать дигитализации не удастся. По словам представителя импортера Škoda, сейчас еще можно купить Karoq с аналоговыми циферблатами панели приборов, но к концу года они уже исчезнут, и тогда Karoq будет доступен исключительно с виртуальной панелью приборов. В каком-то смысле жаль, что классика исчезает, но с другой стороны - она освобождает место для современных технологий, к тому же центральный сенсорный экран образует единый целостный комплекс с другим экраном, расположенным тут же, за рулем, который полон информации, легко просматривается и настраивается.
Как автомобиль едет? На этот вопрос можно ответить одним словом - потрясающе! С первых же метров становится ясно, что Škoda основательно постаралась, чтобы ходовые характеристики и комфорт были на класс выше.
Karoq необычайно плавен и тих - во многом благодаря уже упомянутой аэродинамике и шумоизоляции.
Это делает пребывание в машине расслабляющим, но с одним "но". Автомобиль настолько спокойный, что, если не обращать внимания на спидометр, можно в один миг буквально въехать в неприятности, потому что на ровной дороге в новом Karoq совсем не ощущаешь скорости.
Характер автомобиля может быть слегка изменен с помощью режимов вождения, включая Sport. Хотя я бы не сказал, что это так уж необходимо для Karoq. Рулевое управление действительно становится немного более жестким, а сам автомобиль - немного более восприимчивым и в сочетании с его восхитительной стабильностью даже несколько спортивным, но во время моего тест-драйва я обнаружил, что из доступных режимов вождения
для компактного кроссовера лучше всего все-таки подходит режим Normal или даже экономичный и экологичный режим Eco.
Он немного задерживает все реакции, но это совсем не мешает спокойной повседневной езде. Да, контурные спортивные сиденья хорошо удерживают сидящих впереди на своих местах, и с этой точки зрения динамичное вождение доставляет удовольствие, но Karoq был и остается практичным семейным автомобилем.
Что касается практичности, то базовый объем багажника составляет внушительные 588 литров, а с опущенными спинками - 1605 литров.
Еще на 205 литров больше грузового пространства доступно для тех Karoq, в которых установлена система VarioFlex со съемными задними сиденьями.
А если их не убирать, то даже высоким людям в этом авто гарантирован комфорт.
О ценах. В прайс-листе Škoda Karoq самая низкая цифра составляет около 24 000 евро для модели с 1-литровым двигателем TSI и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Экземпляр 1.5 TSI DSG, который описывался в данном обзоре, доступен за 32 800 евро, в то время как протестированный автомобиль стоит 37 960 евро.
Основные характеристики: Škoda Karoq 1,5 TSI DSG
Двигатель: 1498 куб. см
Мощность, крутящий момент: 150 л. с., 250 Нм
0-100 км/ч: 8,9 сек.
Vmax: 210 км/ч
Среднее потребление: 6,2-6,6 л/100 км
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