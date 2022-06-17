Первые впечатления: Škoda Karoq SportLine

В случае с новым Karoq эродинамика не имеет столь решающего значения, потому что он все равно потребляет топливо и легко предсказать, как далеко на нем можно уехать как зимой, так и летом. Но нельзя отрицать, что треугольные отверстия в бампере и новые фары, которые независимо от выбранной комплектации будут со светодиодами, а на более роскошных Karoq высшего класса - с адаптивными матричными LED-элементами, придают автомобилю более современный вид.

Немного агрессивнее его, в свою очередь, делает оснащение SportLine,

которое также имелось и на опробованном Karoq. Это означает, что в экстерьере авто больше черных деталей, включая бамперы и решетку радиатора, а также корпуса зеркал, окантовку стекол, рейлинги на крыше и аэродинамический диффузор под задним бампером между хромированными наконечниками выхлопных труб. Названия модели и марки на задней части автомобиля - тоже черные. И если бы был полный привод, который доступен только с 2-литровым бензиновым (190 л. с.) и дизельным (150 л. с.) двигателями, а не с тестированным 1.5 TSI в 150 л. с., то значок 4x4 также был бы черным. Если не эмблема соответствующей комплектации под зеркалами, то по крайней мере черные буквы - верный признак того, что человек приобрел Karoq SportLine.

Škoda Karoq SportLine ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Модель SportLine также более динамична в профиль, поскольку ее силуэт вытянут за счет более длинного спойлера на кромке крыши, а колеса являются привлекательным акцентом. Самый маленький диаметр, который вы можете получить для SportLine, составляет 18 дюймов, а

демонстрационный автомобиль оснащен впечатляющими 19-дюймовыми колесами с тонкими шинами.

Это выглядит впечатляюще, но на резкие выбоины эти колеса реагируют нервно и с громким визгом, поэтому с практической точки зрения оптимальным кажется стандартный размер колес с немного более высокими, лучше амортизирующими шинами.

Škoda Karoq SportLine ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Главные акценты в салоне - черный рояльный лак и декор из углеродного волокна, черный потолок, трехспицевый спортивный руль с кожаной обшивкой и спортивные сиденья спереди. Любителям проверенных ценностей понравится, что

на передней панели не только исключительно сенсорный экран, но нашлось место и для физически поворачиваемых ручек управления климат-контролем и кнопок.

Однако полностью избежать дигитализации не удастся. По словам представителя импортера Škoda, сейчас еще можно купить Karoq с аналоговыми циферблатами панели приборов, но к концу года они уже исчезнут, и тогда Karoq будет доступен исключительно с виртуальной панелью приборов. В каком-то смысле жаль, что классика исчезает, но с другой стороны - она освобождает место для современных технологий, к тому же центральный сенсорный экран образует единый целостный комплекс с другим экраном, расположенным тут же, за рулем, который полон информации, легко просматривается и настраивается.

Škoda Karoq SportLine ФОТО: Ingars Tenis, TVNET