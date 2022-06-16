Под Елгавой автомобиль въехал в движущийся поезд: новые подробности

По предварительной информации, 15 июня около 17:20 в Ливберзской волости Елгавского края мужчина на автомобиле Chrysler Grand Voyager по шоссе Добеле - Елгава приблизился к железнодорожному переезду Тушки. У переезда стояло несколько автомобилей, ожидавших, пока пройдет поезд, однако тормозная система Chrysler Grand Voyager не позволила водителю остановить машину.

Чтобы не столкнуться с колонной автомобилей, мужчина 1977 года рождения выехал на левую полосу, сбил опущенный шлагбаум и столкнулся с дизельным поездом. В результате удара машина въехала в кювет.

Видео: Автомобиль врезается в движущийся поезд

В машине находился мальчик 2014 года рождения. На место происшествия прибыли медики, однако участники аварии от медицинского осмотра отказались. Позже водитель вместе с мальчиком отправились в медучреждение, но госпитализация им не потребовалась.

При обследовании алкогольного опьянения у водителя автомобиля выявлено не было. Водитель объяснил, что ехал на техосмотр. Полиция возбудила дело об административном правонарушении, на мужчину наложен штраф в размере 55 евро.