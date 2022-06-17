На латвийские телеэкраны вернутся пять российских каналов

Окружной суд отменил решение Административного районного суда 29 апреля и вопрос решил по существу.

Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш подтвердил агентству LETA, что суд принял решение вернуть пять российских развлекательных телеканалов, но одновременно отменил "абсурдную аргументацию суда первой инстанции".

Решение обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента его принятия.

Ранее суд первой инстанции отметил, что в латвийском информационном пространстве работают прямо и косвенно принадлежащие "Газпромбанку" программы, но это не угрожает информационному пространству Латвии и факт санкций Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC) ничего не значит.

По мнению Аболиньша, такая аргументация суда было абсурдной, потому что это могло бы означать, что при вступлении в силу первоначального решения российские ТВ-каналы могли бы работать равноценно латвийским ТВ-каналам и претендовать на получение государственного финансирования.

Агентство LETA выяснило, что решение NEPLP исключить из списка ретранслируемых в Латвии программы российских телевизионных каналов в Административном районном суде оспорил ретранслятор этих каналов - предприятие Global Media.

Как сообщалось, NEPLР приостановил распространение этих каналов 7 марта 2022 г. Причиной была названа связь этих телеканалов с "Газпромбанком", попавшим под санкции OFAC.

В апреле Административный районный суд Риги удовлетворил запрос Global Media к NEPLP об отмене запрета на распространение телепрограмм ТHT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel и TNT Music.

В свою очередь, в июне на основании поправок к закону NEPLP постановил запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.