Мэр Даугавпилса собирается оспорить закон о демонтаже советских памятников

По его мнению, Сейм вчера принял очень непрофессиональный закон, потому что в законе "О самоуправлениях" установлено, что, если государство обязывает самоуправления выполнять какую-либо функцию, то должно быть предусмотрено финансирование, но в этом случае так не было сделано, соответственно, нарушаются статьи 1-я и 101-я Сатверсме.

Элксниньш считает, что парламент нарушает автономию самоуправлений. "Мы не включаем в бюджет такие расходы, но парламент не интересуется этим", - сказал Элксниньш, утверждая, что вопрос именно в местных финансовых ресурсах.

В настоящее время самоуправление от Кабинета министров ожидает список тех памятников, которые придется снести. Сама местная власть также оценит, какие объекты соответствуют условиям закона.

"Не исключаю, что можно было начать дискуссию в суде Сатверсме, потому что оспаривается закон в целом", - считает Элксниньш.

Политик от "Согласия" рассказал, что более полезным было бы перенаправить средства на то, чтобы помочь даугавпилчанам, "которым предстоит пережить тяжелейший отопительный сезон, а не выкидывать их в топку безумной предвыборной кампании партий, входящих в правящую коалицию".

Как сообщалось, 16 июня в окончательном чтении Сейм принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что прославляющие тоталитарные режимы объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.