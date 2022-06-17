Фестиваль Botānika: концерт группы AloeVera и танцевальный сет "Дайте миру шанс"

Главным событием вечера, безусловно, станет феерический концерт независимой и сейчас запрещенной в России группы AloeVera.

Здесь будет много радости, свободы, поцелуев, блеска и восторга. Концерт станет третьим выступлением группы в Риге в рамках фестиваля Botānika.

Состав группы: вокал - Мусаелян Вера, гитара/ микрофон/ барабаны - Михаил Ендза, бас/ синтезаторы/ гитара/ драм-машина - Клименко Артем, гитара - Николай Алексеев.

Галерея: концерт группы AloeVera в Риге

Их песни звучат в фильмах, а кавер-версии на творения известных исполнителей неизменно вызывают восторженные отзывы критиков. Секрет популярности группы - в искренности исполнения и музыкальном совершенстве композиций, а также - в дерзости и даже некоторой провокационности репертуара. Группа AloeVera всегда была любимицей концертных и фестивальных площадок. Но сейчас музыканты находятся в статусе почти запрещенной группы в России. На это повлияли и брак солистки Веры Мусаелян с российским оппозиционером Ильей Яшиным, и позиция осуждения войны России с Украиной, высказанная музыкантами в публичном пространстве. Фестиваль Botānika выступает против отмены культурных связей с независимыми российскими артистами и призывает поддержать наших друзей в общем стремлении к миру!

Сет "Дайте миру шанс" исполнит DJ Denis Funk - музыкант, продюсер, лидер музыкального коллектива FunCOOLio, меломан и коллекционер винила со стажем более 15 лет.

"Несмотря на то, что массовый спрос на пластинки давно исчез, сама культура виниловой музыки продолжает жить и развиваться. Всех любителей винила объединяет одно - некая элитарность, возможность слушать то, что не слушают все", рассказывает Денис

"Дайте миру шанс" - знаменитая песня Джона Леннона, гимн всех протестующих против войны. Музыка, которая прозвучит в рамках винил-сета вдохновлена легендарной акцией за мир во всем мире, организованной Джоном Ленноном и Йоко Оной в 1969 году.

!Мы пытаемся "продать" идею мира, как любой другой продукт - как мыло или газированные напитки. Это единственная возможность показать людям, что мир возможен, и насилие – не неизбежная необходимость!, - заявил тогда Джон Леннон.

Вкус фестиваля - Martini Fiero. Его яркий, освежающий вкус с нотками сочных красных апельсинов станет основой лучших рецептов этого лета. Декорации для фестиваля подготовит креативная студия OH MY CARTON!

Фестиваль Botānika находится в поисках эксперимента, давая своей аудитории возможность знакомиться с редкими, нишевыми, но от этого не менее важными и актуальными явлениями в современной культуре. Проекты фестиваля максимально точно резонируют с сегодняшним днем. В мае и июне в рамках фестиваля прошли встречи с известным кинокритиком Антоном Долиным. Впереди и другие события: публичные беседы, концерты и творческие встречи.

Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Bezrindas.lv.

Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу “свежие” проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала. Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских независимых музыкантов: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор.