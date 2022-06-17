Пт, 17.06.2022
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Катерина, предприниматель из Херсона

Премьер Британии неожиданно прилетел в Киев

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве ФОТО: t.me/V_Zelenskiy_official

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно снова приехал в Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Русская служба BBC.

Визит Джонсона не был объявлен заранее, более того, в пятницу он должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице. В последний раз он был в Киеве в апреле.

"Господин президент, Владимир, рад снова оказаться в Киеве", - написал Борис Джонсон в Twitter.

Нынешний визит Бориса Джонсона состоялся на следующий день после того, как в Киеве прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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