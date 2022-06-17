Сб, 18.06.2022
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Раймонд Берзиньш, региональный руководитель Bolt в Латвии

Фото ⟩ Впечатляющее шоу от команды Baltic Drag King

Шоу Baltic Drag King ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 17 июня, в рамках недели Riga Pride в Kaņepes Kultūras centrā состоялось впечатляющее шоу Baltic Drag King, которое собрало большую группу посетителей.

Ярчайшие дрэг-квины (так называют артистов, которые переодеваются в женскую или мужскую одежду и развлекают публику своими номерами: песнями, танцами) блистали на сцене яркими выступлениями, которые публика встретила бурными аплодисментами.

Галерея: впечатляющее шоу Baltic Drag King

В субботу, 18 июня, неделя правозащитных мероприятий Riga Pride завершится самым крупным и ярким событием недели - Шествием за свободу. Шествие пройдет вместе с Киевским прайдом, в знак солидарности с народом и обществом Украины.

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