Фото ⟩ Впечатляющее шоу от команды Baltic Drag King

Ярчайшие дрэг-квины (так называют артистов, которые переодеваются в женскую или мужскую одежду и развлекают публику своими номерами: песнями, танцами) блистали на сцене яркими выступлениями, которые публика встретила бурными аплодисментами.

Галерея: впечатляющее шоу Baltic Drag King

В субботу, 18 июня, неделя правозащитных мероприятий Riga Pride завершится самым крупным и ярким событием недели - Шествием за свободу. Шествие пройдет вместе с Киевским прайдом, в знак солидарности с народом и обществом Украины.