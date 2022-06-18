Фото ⟩ В Риге со впечатляющим шоу выступил коллектив Baltic Drag King
В пятницу, 17 июня, в рамках недели Riga Pride в Kaņepes Kultūras centrs состоялось впечатляющее коллективное шоу Baltic Drag King, которое собрало множество посетителей.
В пятницу, 17 июня, в рамках недели Riga Pride в Kaņepes Kultūras centrs состоялось впечатляющее коллективное шоу Baltic Drag King, которое собрало множество посетителей.
На сцене с яркими номерми выступали дрэг-квин, которых встречали овациями.
Уже сообщалось, что в субботу, 18 июня, неделя мероприятий Riga Pride завершится яркой программой и шествием за свободу совместно с Киевским прайдом в знак солидарности с народом и обществом Украины. Сбор на шествие начнется в 12 часов в Верманском саду. Напоминаем, что на время проведения Рижского прайда Верманский сад в субботу будет закрыт.
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