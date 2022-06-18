Седокова рассказала, что ей подарила Дженнифер Лопес

"Я проревела час и вдохновилась на всю жизнь. Спасибо Дженнифер", - отметила певица.

Анна Седокова рассказала фолловерам о личном знакомстве с Дженнифер Лолпес. В 2012 году она выступала на разогреве концерта поп-дивы в Москве. По словам Анны, она гордится тем, что ей довелось оказаться на одной площадке с одной из самых успешных и высокооплачиваемых певиц и актрис, построившей многомиллионный бизнес и ставшей влиятельнейшей женщиной в мире.

Она опубликовала совместное фото с Лопес.

"Я бесконечно признательна жизни за то, что выступала на одной сцене с такой сильной женщиной. Невероятной. Я помню, как после одного из концертов она позвала меня к себе. И подарила бутылку шампанского с очень важными для меня словами. А потом узнала меня на красной дорожке через несколько лет на GoldenGlobe", - поделилась Анна.

Анна Седокова уверена, что Дженнифер Лопес может быть источником вдохновения для миллионов нестандартных девочек, для любой женщины.

"Никогда! Никогда не сдавайтесь. Никогда не слушайте других. Никогда не ведитесь на нападки других, ведь, если ты выделяешься, ты всегда предмет обсуждения и нападок. Всегда будут люди, для которых ты недостаточно талантлива, недостаточно худа, недостаточна. Но всегда будут те, для кого ты важна. Для кого ты целый мир. Кто видит в тебе свет. Не смотря на все обстоятельства и мнения в мире. Всё получится. Даже если не сразу. Но обязательно", - подчеркнула она.

Седокова объяснила, что Дженнифер обожает ломать стереотипы. Напомним, в 2019 году в возрасте 50 лет она снялась в фильме "Стриптизерши", в котором предстала в откровенных нарядах и демонстрировала танцы на пилоне. По словам Лопес, каждая женщина настоящая, и она не может отменить то, что заложено в ней природой, или то, что она обрела по жизни.

Ее слова тронули Анну Седокову:

"Это всегда было для меня самым важным. Наверное, поэтому меня так зацепило. Дженнифер Лопес говорит, что в конце концов к ней никто не подойдет и не скажет: "О Боги, у тебя 12 "Грэмми". Он скажет, что твоя песня сделала меня живой и позволила мне чувствовать".

Ранее 39-летняя певица и бизнес-леди Анна Седокова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Во время беседы звезда не стала скрывать некоторые подробности интимной жизни с 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.