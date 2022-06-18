Кауперс признался, когда придумал создать группу Prāta vētra

В 14 лет, во время летних каникул с барабанщиком группы Каспаром он подстригал кусты.

"У Каспара была фишка в то время - плейер, который он слушал в наушниках. Я попросил его немного послушать, и как только я надел наушники, до меня донеслась эта замечательная мелодия.

Это была песня Depeche Mode "Behind the Wheel" с фанитастическим вокалом Дейва Гаана. Во мне что-то внутри изменилось, сломалось", - признается Кауперс.

Он продолжает: "Кто-нибудь задумывался, что за совпадение, почему на земле рождается одинаковое количество мальчиков и девочек на протяжении тысячелетий? Это очень тщательный процесс, алгоритм божественного порядка. На самом деле некая цепочка совпадений и привела к тому, что мы в тот год решили вместе начать играть в Елгаве".

Вспоминая разные перипетии истории группы Prāta vētra, музыкант так или иначе признает, что присутствие Depeche Mode в какой-то степени сопровождало и влияло на Prāta vētra" и в последующие годы, достигнув пика, когда музыканты из Елгавы разогревали всемирно известных звезд в 2001 году на трех концертах в Балтии.

Менее известен эпизод совместной работы группы с голландским фотографом, режиссером и создателем культового образа Depeche Mode - Антоном Корвином. Именно Корвин создал как визуальный образ самой группы и ее легендарные аскетические и черно-белые видео. Музыканты Prāta vētra совместно с известным фотографом и имиджмейкером в 2005 году записали альбом Četri krasti.

"Работая с Антоном в фотостудии в Дании и выбирая подходящие сценические костюмы, мы получили немного сногсшибательный вопрос - у вас есть четыре черных футболки? Он попросил нас, латышей, которые приготовились и каждый взял целый гардероб с различными пиджаками, рубашками, брюками и прочими аксессуарами (улыбается). Но это уже, иногда меньше значит больше и проще, а это лучше, чем сложнее. По сути, были заложены основы визуального образа Prāta vētra, каким мы его знаем сегодня", - говорит Кауперс.

На вопрос, как музыкант живет со славой и всеобщим признанием, Кауперс отмечает, что "это зависит от того, как человек это чувствует и пытается или не пытается это играть. Мне кажется, что моя жизнь тоже проста и обыденна. Мне приятно, когда меня узнают и просят автограф или делают совместное фото, ведь ты видишь, что в этот момент даришь человеку радость и счастье".