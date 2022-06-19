"Базз Лайтер" - идеальное семейное развлечение и самый "взрослый" мультфильм от Pixar

В латвийских кинотеатрах - спин-офф культовой "Истории игрушек", новый мультфильм от студии Pixar "Базз Лайтер" о становлении космического рейнджера, игрушечная моделька которого была одной из героев знаменитой анимационной серии. О том, чем новый фильм отличается от остальных работ студии и почему вы обязаны посмотреть его, даже будучи далеко не ребенком - рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Роли озвучивали: Крис Эванс, Кеке Палмер, Питер Сон, Тайка Вайтити
Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
По вине знаменитого на всю галактику космического рейнджера Базза Лайтера (его вместо привычного по "Истории игрушек" Тима Аллена озвучивает Крис "Капитан Америка" Эванс) сотни пассажиров космического корабля оказываются на враждебной планете в 4 миллионах световых лет от Земли без возможности вернуться. Разбитый неудачей Базз пытается отыскать путь домой через пространство и время, когда власть на планете неожиданно захватывает таинственный Император Зург и его армия безжалостных роботов.
Невыносимо запахло девяностыми? Не беспокойтесь, так оно и задумано. Впрочем, ностальгическая эстетика здесь ограничивается лишь завязкой, напыщенным именем злодея и дизайном его железных приспешников (по горькой иронии, на груди у них красуется страшная буква Z, а выговаривать они способны лишь имя своего повелителя). Спин-офф "Истории игрушек", как и положено лучшим работам от Pixar, соответствует критериям дня не вчерашнего и не сегодняшнего, а даже завтрашнего. И вот почему.
В переосмыслении персонажа Базза как одного из классических персонажей Pixar (а "История игрушек" уже вполне современная классика) после "Малефисенты" и "Круэллы" ничего неожиданного, конечно, не было - как и коллеги из злодейского цеха, Лайтер оказался персонажем достаточно глубоким и архетипичным, чтобы за время франшизы выступить в разных амплуа: новой игрушки, лидера своего народа, спасителя, а теперь и в роли "ненужного героя".
Все так: Базз, соответствуя своему прототипу (или прототип - это он сам?), отважен, амбициозен и стремится только вперед - так, что без знаменитого "Бесконечность - не предел" не обойдется и здесь. Однако весь его героический запал иссякает еще в завязке - когда причиной инопланетного кораблекрушения становится никакой не Император Зург, а сам космический рейнджер со своей фиксацией на подвигах.
Забегая немного вперед, вскоре после этого тема с подвигами сделает и вовсе неожиданный кульбит, когда геройства Базза окажутся просто не востребованы обществом. Но герой на то и герой, чтобы даже в кризисе патриархальной маскулинности выйти за пределы возможного - будь это хоть кодекс космического рейнджера - и бороться за спасение если не мира, то уж точно - своих близких.
О них же стоит поговорить отдельно - именно попутчики помогают еще глубже раскрыть конфликт обновленного Базза - не зря их тут великое множество, притом не только людей. Кроме компаньонши Алиши, которая иллюстрирует для героя альтернативу его подвигам (за что мультфильму и отказали в прокате в нескольких странах Ближнего Востока), встретятся на его пути и рейнджеры-добровольцы, которые, в свою очередь, - образ попавших на войну непутевых гражданских. Но главная звезда "Базза Лайтера" - это, несомненно, робокот СОКС, который даром что просто обворожителен, так еще иногда и делает за протагониста львиную долю работы, не теряя при этом ни капли очарования.
И пусть фантастический сеттинг вас не обманывает (в фильм крайне тонко вплетены оммажи к "Космической одиссее 2001 года", "Интерстеллару", "Чужому" и "Гравитации") - "Базз Лайтер" стал той редкой работой от создателей "Тачек" и "Рататуя", что адресована преимущественно именно взрослой аудитории - про взрослые же переживания, самокопания и проблемы. Другой аргумент - в мультфильме нет ни одного даже второстепенного персонажа-ребенка.
Видео: Трейлер мультфильма "Базз Лайтер"
Вообще же метаморфозы нового (старого?) Базза Лайтера приводят новую работу Pixar к неожиданной для голливудского кино и западного мировоззрения в целом ценности - смирению (не путать с равнодушием), которого так не хватает классическим героям-спасителям, чей излишний энтузиазм порой приводит к разрушениям немногим меньшим, чем нападение самого опасного злодея. За эти неожиданные откровения мы и любим эту студию.
Вердикт: Неожиданное амплуа любимого персонажа и идеальное развлечение для всей семьи. Спасибо Pixar за то, что хоть что-то сейчас выходит хорошо.
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