В Пурвциемсе снимают кино: жители района в недоумении

По ее словам, фильм будет "трогательной историей любви двух пожилых людей сквозь смех и слезы". В центре сюжета Эрнест и Альвине - пара почтальонов (их сыграли Янис Яранс и Илзе Бурковска), чья долгожданная поездка в Рим по случаю серебряной свадьбы неожиданно омрачается болезнью Альцгеймера.

Режиссер отмечает, что в большинстве фильмов, в которых показана какая-либо тяжелая болезнь, она преподнесена в выраженно драматическом свете. Поэтому она сочла для себя хорошим вызовом рассказать о болезни Альцгеймера не только сквозь слезы, но и через смех, словно как в жизни.

Сценарий к фильму был написан в тесном сотрудничестве Эльзы Гауи и молодой сценаристки Элизабет Лукшо-Ражинской. В творческую группу также входят оператор Александр Гребнев, художник Иева Каулиня и художник по костюмам Kabish.

Второй художественный фильм Эльзы Гауи продюсирует студия Picture House в сотрудничестве со студией Riverbed и Латвийской академией культуры. Продюсеры фильма - Шлейере, Угис Риекстиньш и Андрис Гауя. Ожидается, что фильм доберется до зрителей весной 2023 года.

Шлейере призналась, что почтовое отделение, созданное художницей в Пурвциемсе, уже вызвало недоумение у местных жителей - во время съемок люди регулярно стучат в двери съемочного павильона, требуя предоставления почтовых услуг.

Режиссер Эльза Гауя дебютировала весной 2022 года полнометражным фильмом "Тем временем в Луцавсале", но на конец сентября запланирована премьера первого полнометражного фильма Гауи "Мама все еще улыбается", где главные роли исполнили актрисы Дайга Кажоциня, Байба Брока и Анта Айзупе.