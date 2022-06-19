Вс, 19.06.2022
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В Пурвциемсе снимают кино: жители района в недоумении

Многоквартирные дома в Пурвциемсе ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В почтовом отделении, созданном для съемок в Пурвциемсе, в этом месяце начались съемки художественного фильма режиссера Эльзы Гауи "Открытка из Рима", сообщила агентству LETA продюсер фильма Марта Шлейере.

По ее словам, фильм будет "трогательной историей любви двух пожилых людей сквозь смех и слезы". В центре сюжета Эрнест и Альвине - пара почтальонов (их сыграли Янис Яранс и Илзе Бурковска), чья долгожданная поездка в Рим по случаю серебряной свадьбы неожиданно омрачается болезнью Альцгеймера.

Режиссер отмечает, что в большинстве фильмов, в которых показана какая-либо тяжелая болезнь, она преподнесена в выраженно драматическом свете. Поэтому она сочла для себя хорошим вызовом рассказать о болезни Альцгеймера не только сквозь слезы, но и через смех, словно как в жизни.

Сценарий к фильму был написан в тесном сотрудничестве Эльзы Гауи и молодой сценаристки Элизабет Лукшо-Ражинской. В творческую группу также входят оператор Александр Гребнев, художник Иева Каулиня и художник по костюмам Kabish.

Второй художественный фильм Эльзы Гауи продюсирует студия Picture House в сотрудничестве со студией Riverbed и Латвийской академией культуры. Продюсеры фильма - Шлейере, Угис Риекстиньш и Андрис Гауя. Ожидается, что фильм доберется до зрителей весной 2023 года.

Шлейере призналась, что почтовое отделение, созданное художницей в Пурвциемсе, уже вызвало недоумение у местных жителей - во время съемок люди регулярно стучат в двери съемочного павильона, требуя предоставления почтовых услуг.

Режиссер Эльза Гауя дебютировала весной 2022 года полнометражным фильмом "Тем временем в Луцавсале", но на конец сентября запланирована премьера первого полнометражного фильма Гауи "Мама все еще улыбается", где главные роли исполнили актрисы Дайга Кажоциня, Байба Брока и Анта Айзупе.

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