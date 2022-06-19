Открытое письмо Алвиса Херманиса: "Есть ли у Латвии план в случае нападения России"

Письмо Херманиса адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру обороны Арису Пабрику. Опубликованной записью поделились более 700 человек.

Он пишет: "Меня зовут Алвис Херманис, и у меня есть вопрос, который бы хотел задать вам от имени всего латвийского общества. Потому что это самый важный вопрос, который в этот момент истории интересует нас, всех жителей Латвии.

Почему руководство нашей страны до сих пор не выполнило никакого инструктажа общества или дало какие-либо указания? Что конкретно каждому из нас делать в случае часа Х?

В отличие от правительств Польши, Литвы и Эстонии, мы до сих пор не получили никаких подробных и технических советов, как действовать в ситуации внезапного нападения России".

Он подчеркивает, что если уж жители доверили должностным лицам ответственность за управление государством, то ожидается, что инструктируют и жителей, как конкретно действовать и что делать, чтобы защитить себя и свои семьи в момент такого возможного кризиса.

"Мы понимаем, что варианты могут быть разными, - конвенциональное вторжение армии, внезапный ракетный удар, или сюрприз ядерной войны. Во всех этих вариантов реакцией людей будет только паника.

Мы предполагаем, что паника - это именно то, чего можно избежать, если каждый из нас, включая гражданских, знает, как конкретно действовать и что делать. Как известно, утром 24 февраля именно паника была тем, что парализовало на несколько дней украинское общество".

Херманис говорит, что беседовал с директором некоего литовского государственного театра, который рассказал, что две недели назад в Министерстве обороны Литвы состоялось собрание руководителей всех крупнейших учреждений, где они были инструктированы как их работникам действовать при различных вариантах внезапных атак России.

"Например, всем было сказано, что самая большая ошибка - садиться в свои машины и пытаться эвакуироваться, потому что это парализует дороги (это только один пример).

Я понимаю, что, возможно, трудно организовать общее собрание всего народа, но вам все-таки нужно придумать способ, как нас всех проинформировать и подготовить к возможной ситуации, которую украинцы пережили в одно чудесное утро.

Надеюсь, вы понимаете, что это письмо не является распространением паники, а нормальный вопрос, чтобы защитить наших детей, родственников и сотрудников", - пишет Херманис.