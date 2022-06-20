Инфлюенсер Миглане о попадании в подкаст: "Жестокое массовое унижение в мой адрес"

Уже сообщалось, что Миглане выразила возмущение по поводу объявления Линкевича самым влиятельным инфлюенсером в Латвии.

"Я не могу понять одну вещь. Человек, который так жестоко "унижает" многих людей в своих подкастах, в том числе и меня, он считается самым влиятельным инфлюенсером перед огромным количеством людей? За то, что унижает людей? Серьезно?" - написала Миглане, сославшись на подкаст Линкевича и его коллеги Кристианы Граматини Vai viegli būt?.

Миглане высказала мнение, что в подкасте услышала не юмор, а жестокую издевку, поэтому обратилась в полицию. Публикуем отрывок из интервью, где Адриана рассказывает о развитии ситуации.

Klik: За последний год вы и другие знаменитости попали в подкаст инфлюенсера Роя Роджерса Линкевича. В связи с этими событиями вы обратились в Госполицию. Чем помогла полиция и как ведется дело? Молодой человек уже привлечен к уголовной ответственности и осужден за свои комментарии?

Адриана Миглане: Мой представитель - адвокат Арнис Зелчс - мог бы точнее прокомментировать этот вопрос. Могу лишь сказать, что я признана потерпевшей и что нарушения выявлены - жестокое массовое унижение в мой адрес, и возбуждено уголовное дело, ведется досудебное производство. Дело движется вперед. Мне очень жаль, что за этим человеком следит так много молодых людей, которые смеются над его комментариями и думают, что это действительно круто. Однако это не круто, поэтому я хочу показать молодым людям, что их, возможно, придется привлечь к ответственности, даже уголовной. Так что не делайте этого!

Интервью целиком читайте здесь!