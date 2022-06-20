В Юрмалу едут авторы ремикса к фильму "Борат": Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shantel & Bucovina Club Orkestar украшают своими перформансами крупнейшие фестивали и собирают многотысячные стадионы по всему миру, а теперь обещают подарить прекрасное настроение каждому, кто посетит концерт в Юрмале.

Истинный космополит и гениальный артист с греческо-украинскими корнями Shantel (Штефан Хантель) сочетает в своих композициях элементы самых ярких танцевальных стилей и зажигательных балканских мотивов, вызывая восторг даже у самых искушенных слушателей.

Усидеть на месте просто невозможно - Shantel и его группа the Bucovina Club Orkestar создают музыку, буквально искрящую энергией, стирая границы между стилями, и даря любому, кто соприкоснется с ней, ощущение эйфории и абсолютной свободы.

Это харизматичный кроссовер из панк-рока, регги, греческих, румынских и украинских традиций духовой музыки, приправленный немецкой электроникой. Так в нескольких словах можно было бы описать жанровое разнообразие того, что создает Shantel со своим виртуозным коллективом Bucovina Club Orkestаr. Их ремикс на композицию Mahalageasca (Bucovina Dub) не только стал главным хитом сатирической комедии "Борат", но и по сей день остается актуальным для всех поклонников зажигательной музыки.

"По сути, мы попытались создать опасный коктейль из влияний, который стал своего рода саундтреком к нашей культурной революции", - рассказывает о своем творчестве Хантель, и добавляет: с точки зрения непредубежденности и космополитического духа, музыка и танцы - лучший способ объединить разные культуры и людей".

ФОТО: Пресс-фото

В 1994 году вместе с Даниэлем Хаксманом Хантель основал звукозаписывающую компанию Essay Recordings. На этом лейбле он выпустил два сборника под названием Bucovina Club, благодаря которым обрел международную популярность. В 2006 году Shantel стал лауреатом конкурса этнической музыки на английском BBC Radio 3. Вместе с другими диджеями Стефан Хантель участвовал в создании сборника ремиксов Electric Gypsyland на композиции Taraful Haiducilor и Kočani Orkestar. Следующий альбом Shantel Disko Partizani был издан на этом же лейбле.

Сегодня Shantel продолжает свою яркую творческую деятельность в качестве руководителя группы под названием Bucovina Club Orkestar, выступления которой неизменно заставляют слушателей по всему миру подпевать и танцевать так, что вскоре после начала концерта становится невозможно различить, где заканчивается сцена, и где начинается зрительский зал.

Видео: Shantel DISKO PARTIZANI