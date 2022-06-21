Анна Добрыднева о войне, детях и секс-символах в ВСУ

Анна Добрыднева – украинская певица и экс-участница группы "Пара нормальных" – ведет свою борьбу на творческом фронте ФОТО: Из личного архива Анны Добрыдневой

Сложно на самом деле жить в Украине и не думать о войне, даже быть украинцем, жить за границей и не думать о войне – сложно.

Мы всегда об этом думаем, но для того, чтобы нам не слететь с катушек, нам нужно хоть иногда отвлекаться, и концерты помогают немного отключиться от наших проблем и бед.

Казалось, что все люди, с которыми я пересекалась на концертах – это одна большая семья. У меня никогда не было такого ощущения, что, где бы я ни была – я дома, а рядом со мной близкие мне люди.

- Я знаю, что ты выпустила песню о детях из Украины. Почему решила выпустить композицию именно об этом?

- Песня называется "Детство", и она посвящена всем украинским детям. Каждая история, которая связана с украинским ребенком, пронизывает меня до мурашек, до слез, а для меня музыка – это личная терапия, я всегда высказываюсь с помощью музыки, поэтому таким образом появилась эта песня. Мне кажется, что через музыку намного легче прочувствовать и поймать настоящую эмоцию.

Я сделала две версии этой песни – одна на украинском, вторая на английском языке, – ведь я хочу, чтобы люди знали и помнили об этой войне.

Мне хочется кричать об этой боли на весь мир. Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит прямо сейчас в Украине, с украинскими детьми, у которых забирают детство.

Я не могу спеть эту песню от начала до конца и не расплакаться, у меня всегда стоит ком в горле, когда я ее исполняю.

Когда я выпускала клип к песне "Детство", я поддержала благотворительную платформу "Добро.ua". В конце клипа я разместила QR-код, с помощью которого вы можете пожертвовать деньги на благотворительность нашим украинским деткам и внести свой вклад в их жизни.

Анна Добрыднева – украинская певица и экс-участница группы "Пара нормальных" – ведет свою борьбу на творческом фронте ФОТО: Из личного архива Анны Добрыдневой

- У тебя была фотосессия, где ты представляла образ Украины во время войны. Какая главная идея этих снимков? Что было самое сложное во время фотосессии?

- Эта фотосессия была приурочена к 100 дням войны. Я очень благодарна всей команде и фотографу Дарине Ходыревой, которая это все придумала и организовала.

Нас всех объединила одна идея – мы хотели показать Украину сильной и переродившейся – такой, какая она сейчас.