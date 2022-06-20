В соцсетях осуждают участие Маркуса Ривы и Саманты Тины в вечеринке российской компании

В минувшие выходные в кинотеатре Splendid Palace прошло грандиозное торжество по случаю дня рождения российской компании NL International. На мероприятии выступала Саманта Тина, а Маркус Рива был ведущим вечера.
Пользователь Twitter Синдия написала об Агрите Биндре-Блюменау, звезде шоу "Семья в банке" (Ģimene burkā), которая работает в NL International и регулярно рекламирует продукцию компании. Недавно Агрита перенесла операцию по уменьшению желудка - бариатрическую, а на корпоративе благодарила "чудодейственные порошки" производства NL International для похудения.
"Кто еще думает, что наши продукты не работают?" - написала Илона, которая тоже была на вечеринке компании, под фото Агриты.
После публикации фотографии посыпался шквал комментариев, в том числе люди были сбиты с толку участием Саманты Тины и Маркуса Ривы в российском корпоративном мероприятии.
Саманта Тина порталу Sejas.lv предоставила более подробный комментарий о своем участии, пояснив, что она ежедневно высказывает свою позицию в отношении войны в Украине.
"Выступала в балтийском филиале, говорила по-латышски! Были и люди из Украины, которые меня очень порадовали. Я делаю свою работу, ко мне обращались из Латвии от латвийского филиала!
Я там не работаю и не интересуюсь изучением истоков истории. На мероприятии балтийской компании, основанной в Латвии, я говорила по-латышски! Конечно же, я все это узнала, потому что для меня это тоже важно!" - пояснила Тина.
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