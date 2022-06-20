В соцсетях осуждают участие Маркуса Ривы и Саманты Тины в вечеринке российской компании

В минувшие выходные в кинотеатре Splendid Palace прошло грандиозное торжество по случаю дня рождения российской компании NL International. На мероприятии выступала Саманта Тина, а Маркус Рива был ведущим вечера.

Пользователь Twitter Синдия написала об Агрите Биндре-Блюменау, звезде шоу "Семья в банке" (Ģimene burkā), которая работает в NL International и регулярно рекламирует продукцию компании. Недавно Агрита перенесла операцию по уменьшению желудка - бариатрическую, а на корпоративе благодарила "чудодейственные порошки" производства NL International для похудения.

"Кто еще думает, что наши продукты не работают?" - написала Илона, которая тоже была на вечеринке компании, под фото Агриты.

BWAHAHA :D NL pasākums šogad Latvijā. Enelščicas: “Re kā mūsu produkts strādā!”, tik viņas aizmirsa pieminēt, ka viņai uz uztaisīta kuņģa operācija, nevis tas gada laikā panākts ar NL produktiem. Kuras valsts kompānija tā ir? Nejau nu tās, kura melo visu laiku :D pic.twitter.com/AoK8Peqa6H — Sintija (@_skabarga) June 18, 2022

После публикации фотографии посыпался шквал комментариев, в том числе люди были сбиты с толку участием Саманты Тины и Маркуса Ривы в российском корпоративном мероприятии.

Samanta Tīna jau arī tur piedalījās ...

Skumji... — Madara Dusa (@MadaraDusa) June 19, 2022

Kompānija no Krievijas ballējas Splendid Palace un to visu vada Markus Riva. https://t.co/RmsOWhgbYy — Annija Liepājniece (@annijal) June 18, 2022

Liekas visai interesanti, ka it kā veselīga dzīvesveida entuziasts Markus Riva vadīja NL pasākumu. 🫣 — A (@AgitasLaiks) June 19, 2022

@MarkusRiva tas labi, ka darbiņš ir, bet vai tad NL nav Krievijas kompānija? — Karmena (@bembijs) June 18, 2022

Саманта Тина порталу Sejas.lv предоставила более подробный комментарий о своем участии, пояснив, что она ежедневно высказывает свою позицию в отношении войны в Украине.

"Выступала в балтийском филиале, говорила по-латышски! Были и люди из Украины, которые меня очень порадовали. Я делаю свою работу, ко мне обращались из Латвии от латвийского филиала!

Я там не работаю и не интересуюсь изучением истоков истории. На мероприятии балтийской компании, основанной в Латвии, я говорила по-латышски! Конечно же, я все это узнала, потому что для меня это тоже важно!" - пояснила Тина.