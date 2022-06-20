В Германии впервые конфисковали недвижимость у находящегося под санкциями россиянина

Прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство по уголовным делам конфисковали недвижимость, принадлежащую находящемуся подсанкциями ЕС депутату Государственной думы РФ и его супруге. Три квартиры в Мюнхене, а также банковский счет, на который поступала арендная плата на сумму около 3500 евро в месяц, изъяты 14 июня, сообщила в понедельник, 20 июня, прокуратура.

Как указывается в заявлении, в начале мая министерство юстиции Баварии получило письмо от Минфина этой же федеральной земли с просьбой о проведении проверки данной недвижимости с учетом санкций Евросоюза против России, развязавшей войну в Украине. К расследованию были привлечены прокуратура, полиция и финансовое ведомство Мюнхена, а также Федеральное ведомство по уголовным делам. В результате было принято решение о конфискации имущества. Соответствующая пометка внесена в государственный реестр прав собственности. Проживающим в квартирам арендаторам разрешено в них оставаться, но арендную плату им теперь следует платить на счет административного суда в Мюнхене, сообщила прокуратура.

Квартиры принадлежали депутату Госдумы РФ и его супруге

Две из трех изъятых квартир принадлежали депутату Госдумы Л. и его жене К., официально проживающей в Мюнхене, указало ведомство. Депутат находится под санкциями ЕС с 23 февраля, поскольку проголосовал за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Владелицей третьей квартиры является только К., она получала доход от аренды недвижимости. В качестве супруги фигуранта черного списка ЕС она является лицом, с ним связанным, и, таким образом, сама подлежит санкциям, сообщила прокуратура, сославшись на директиву ЕС от 2014 года.

По данным ведомства, после внесения Л. в черный список оба супруга в нарушение санкций продолжали получать доходы от сдачи квартир в аренду. В соответствии с этим они подозреваются в нарушении закона о внешней торговле в двух (Л.) и в трех (К.) случаях, указало ведомство.

"По имеющимся данным, это первый случай в Германии, когда из-за санкций были заморожены не только активы, но и конфискована недвижимость", - заявила главный прокурор Анне Ляйдинг (Anne Leiding). В прокуратуре также отметили, что данные действия возможны, несмотря на то, что до сих пор отсутствовали прецеденты и решения немецких судов, и вопреки иным мнениям, высказываемым в СМИ.