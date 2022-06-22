Видео ⟩ Режиссер Екатерина Ланская говорит по-латышски и готовит новое шоу о Латвии

Знаменитая французская выпечка - круассаны - может быть подана к столу разными способами. Предлагаем вам незамысловатый и быстрый рецепт круассанов с начинкой из колбасы и сыра, приправленных нежным кетчупом от компании Rūdolfs. На этот раз гостьей программы "Знаменитости на углях" стала режиссер и продюсер Екатерина Ланская.
Екатерина Ланская подчеркнула, что они с супругом Дмитрием и детьми уже 8 лет живут в Латвии. Они выбрали своим домом Юрмалу. Для их семьи наша страна - это место вдохновения.
Екатерина рассказала о съемках в Юрмале, успехе своего фильма-клипа "Сон русалки" с Катриной Гупало в главной роли на кинофестивалях в Европе. Кроме того, любовь к Латвии вылилась в новое шоу, в котором будут показываться самые необычные и интересные места нашей страны. А еще Екатерина Ланская уже стала практически "своей". Дело в том, что она сдала экзамен на категорию по латышскому языку.
"Это прям superīgi, superīgi, burvīgi. Я очень горжусь. Я получила А2. Ļoti patīkami", - сказала Екатерина.
Для этого блюда понадобились круассаны, охотничьи или франкфуртские колбаски, свежий базилик, сыр моцарелла и детский кетчуп Rūdolfs - Ķiplociņš или Gardumiņš.
Приготовление этого блюда занимает всего 15 минут. Оно понравится как взрослым, так и детям! Подробный рецепт найдете здесь.
О том, как у Екатерины и Раисы шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске шоу "Знаменитости на углях".
Галерея: Екатерина Ланская
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