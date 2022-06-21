Уже завтра концерт Placebo на сцене руин Сигулдского замка

Так как концерт полностью распродан, билеты на него уже недоступны.

График дня концерта: 19:00 Вход на территорию руин Сигулдского замка

Вход на территорию руин Сигулдского замка 20:00 Purple Negative

Purple Negative 20:30 Sibyl Vane

Sibyl Vane 21:30 Placebo

Организаторы концерта просят посетителей и поклонников прибыть на место мероприятия вовремя.

Из-за большого количества людей на парковках вблизи Сигулдского замкового парка могут возникнуть пробки, а проверка безопасности и сканирование билетов на входе может занять больше времени, чем обычно.

На территории замкового парка торговцы предложат еду и напитки. Также будут доступны мерчендайз Placebo и остальных групп. Посетителям рекомендуется брать с собой наличные, так как из-за большого количества людей терминалы для карт могут не работать.

Организаторы также напоминают, что на концертную площадку нельзя будет проносить зонты и раскладные стулья, и предлагают посетителям подумать о подходящей одежде на случай дождя. Более подробные правила доступны на сайте Biļešu serviss или на электронном билете.

Для владельцев VIP-билетов подготовлена VIP-парковка (ближе к месту мероприятия), отдельный вход на территорию замка, возможность наблюдать концерт из галереи в башне D, отдельная зона с баром и удобствами, а также легкие закуски и приветственный напиток. Крайний срок подачи заявки на VIP-парковку: сегодня до 19:00 на info@ltips.lv.