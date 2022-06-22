Солнечный удар и тепловой удар - как различить, что делать, как уберечься?

При получении теплового удара у пострадавшего могут наблюдаться сильные судороги в руках, ногах, в области живота, которые могут возникать как в результате жары, так и в результате обезвоживания. Может наблюдаться обильное потоотделение или, наоборот, потоотделение может остановиться, но это происходит постепенно. Пульсирующие и невыносимые головные боли являются еще одним распространенным признаком теплового удара. О полученном тепловом ударе также могут свидетельствовать головокружение, тошнота, рвота, спутанность сознания, когда человек больше не может отвечать на элементарные вопросы; также могут наблюдаться затруднения движений. В случае теплового удара тело перегревается, сердце перегружается, потому что ему нужно перекачивать еще больше крови, чтобы работала система охлаждения организма, артериальное давление может повыситься, могут возникнуть нарушения дыхания вследствие того, что человек получил слишком много кислорода - гораздо больше, чем нужно. В жару особое внимание следует уделять младенцам и детям - при перегреве они могут стать апатичными или наоборот - слишком плаксивыми.

Что делать при подозрении на тепловой удар?

Пострадавшего необходимо как можно скорее переместить в более прохладное место, в тень. По необходимости освободить от тесной, сдавливающей одежды, дать напиться прохладной воды маленькими глотками. Важно, чтобы у пострадавшего восстановилась нормальная температура тела; этого можно добиться, положив на голову, шею, подмышки, пах влажный, холодный компресс (можно использовать полотенце или любую другую ткань). Охлаждать пострадавшего нужно постепенно, ни в коем случае нельзя делать это быстро, так как быстрое сужение сосудов может причинить вред здоровью. При отсутствии уверенности в том, что состояние пострадавшего улучшается, необходимо вызвать Скорую медицинскую помощь.

Солнечный удар

Солнечный удар - это разновидность теплового удара, развивающегося в результате длительного воздействия прямых солнечных лучей. В результате чего расширяются кровеносные сосуды головного мозга, вызывая застой крови и отек мозга, которые в более тяжелых случаях могут вызвать разрыв кровеносных сосудов, что может спровоцировать кровоизлияние. Первыми признаками, которые могут свидетельствовать о солнечном ударе, являются внезапная слабость, бессилие, сонливость, холодный пот; возможны головная боль или головокружение, а также учащенное сердцебиение и дыхание, рвота. В более тяжелых случаях пострадавшие могут терять сознание, у них могут наблюдаться нарушения сознания, судороги, температура тела может повыситься до 42 °С.

Что делать при подозрении на солнечный удар?

При подозрении на солнечный удар пострадавшего следует перенести в прохладное место или тень, положить на лоб прохладный влажный компресс или влажное полотенце, можно завернуть лед в ткань и приложить к голове. Пострадавшему следует дать прохладную воду и освободить от тесной одежды в области грудной клетки и шеи. При необходимости можно принять обезболивающие и жаропонижающие средства. В более тяжелых случаях, если пострадавший потерял сознание или солнечный удар получил ребенок или пожилой человек, следует вызывать Скорую медицинскую помощь.

Как защититься от жары и солнечного удара?

В жаркую погоду не находитесь длительно на улице особенно в период времени с 12:00 до 15:00 часов.

Носите одежду, подходящую для жаркой погоды, - светлую, легкую одежду из натуральных материалов.

При пребывании на солнце, одевайте головной убор.

Пейте не менее 1,5-3 литров воды в день. Во время физической нагрузки пейте больше воды.

Перегревшемуся человеку нельзя купаться в холодной воде.

Избегайте тяжелых физических нагрузок в жарких непроветриваемых помещениях.

Регулярно принимайте прохладный душ или охлаждайтесь прохладной водой, увлажняйте хотя бы только лицо.

В жаркую погоду уменьшите потребление кофе и крепкого чая, которые способствуют обезвоживанию организма, избегайте употребления алкоголя.

"Хотя праздник Лиго и невозможно представить без гуляний на свежем воздухе, наслаждаясь летней погодой и вкусными блюдами, нельзя забывать о здоровье, поэтому призываем соблюдать меру и следить за своим самочувствием и здоровьем - находясь на солнце пользоваться солнцезащитным кремом, пить достаточное количество воды и не позволять телу перегреваться", - призывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Желаем всем безопасного, здорового и веселого праздника Лиго!