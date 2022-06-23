Войне в Украине не видно конца и края – ведь речь идет о новом переделе мира и большой геополитической игре. Из-за сокращения поставок газа Европе грозит "холодомор", а из-за проблем с транзитом грузов в Калининград вновь заговорили о "сувалкском коридоре" и о высоком риске прямого военного конфликта между Россией и НАТО… Эти и другие вопросы RUS TVNET обсудил с украинским политологом, главой украинского информационно-аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым.

Как прежде не будет

Надежды на то, что война вот-вот закончится, похоже, рухнули окончательно. Как сообщает BBC, "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может продлиться несколько лет и призвал и дальше поддерживать Киев, противостоящий российской агрессии. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с прогнозом о том, что быстрого окончания войны ожидать не стоит, а недавно назначенный начальник британского генштаба предложил вооруженным силам страны быть готовыми к новой наземной войне."

ФОТО: Андрей Золотарев

На Донбассе продолжается кровопролитие, однако регулярные обстрелы российскими войсками разных регионов Украины не помешали ведущим европейским лидерам - премьер-министр Италии Марио Драги, президенту Франции Эммануэлю Макрону и федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу недавно посетить Украину. Повод для этого имеется веский – Украина становится кандидатом в ЕС. А на днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно вновь прибыл в Киев - уже во второй раз после начала войны.

А президент России в своей пространной речи на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные. Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернется на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет", — цитирует главу государства "Деловой Петербург".

И события на глобальной геополитической арене действительно развиваются бурно и весьма тревожно. Так, украинский министр обороны Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что новое оружие из США поможет Украине вернуть все территории, оккупированные Россией. А стратегическая цель Киева - возврат Крыма.

Очень обострились отношения между Россией и Литвой после того, как последняя заблокировала транзит подсанкционных грузов в Калининград. Вновь заговорили о "сувалкском коридоре" – сухопутном пути длиной около 100 километров, способным соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью: там, где сейчас проходит граница Польши и Литвы.

Весьма непросто складываются и без того напряженные отношения между Китаем и США. Так, Америка обвинила Китай в молчаливой поддержке Российской Федерации, ибо Поднебесная на фоне западных санкций резко нарастила закупки нефти в России.

А режим Путина тем временем начал серьезную газовую войну против Европы. Сократились поставки по "Северному потоку" и по газопроводу, идущему через Турцию, что обосновывают техническими проблемами. И по странному стечению обстоятельств именно в это время на американском заводе по производству сжиженного газа Freeport LNG в Техасе, откуда порядка 68% продукции экспортируется в Европу и Великобританию, произошел пожар и взрыв. СМИ пишут, что из-за этого экспортный СПГ-терминал приостановит поставку как минимум на три месяца. По подсчетам некоторых аналитиков, поставки газа из США в Европу, которыми собирались заместить российское топливо, снизятся на 14% - а это огромные объемы. И теперь медиа пишут уже о том, что Европу таким способом пытаются сподвигнуть на реанимацию проекта "Северный поток 2". Как пишет ZN.UA, "Просматривается и более далеко идущий план — мультикризисный сценарий. В дополнение к продовольственному кризису в странах Африки Россия хочет подтолкнуть сценарий "холодомора" в Европе, не сработавший прошлой зимой".

Мир в обмен на территории?

"Уже с апреля мы видим, что позиции наших партнеров по отношению к войне разделились. Если часть европейских стран, таких как Франция, Италия, Германия склонны договариваться и сохранить лицо Путину, а значит их вполне устраивает формула "мир в обмен на территории", за счет интересов Украины, то Британия, к примеру, четко стоит на позиции, что необходима военная победа над Россией. И ее еще раз озвучил Борис Джонсон во время недавнего визита в Украину. Также есть позиция США. Поначалу Байден говорил о необходимости отстранения Путина и военной победе. Однако позже он это дезавуировал и заявил, что такая задача не стоит. По сути, сейчас позиция США сводится к сдерживанию России – именно в таких объемах оказывается военная помощь: чтобы ситуация не вышла из-под контроля и Украина не ударила по России американским оружием. Ведь это может побудить "руку Москвы" потянуться к красной кнопке", - рассказал RUS TVNET Андрей Золотарев.

"На прошлой неделе мы видели визит трех европейских лидеров в Киев. Злые языки говорили, что они приехали дожимать Зеленского на формулу "мир в обмен на территории". Но команда президента провела им экскурсию в Ирпень, чтобы они воочию увидели последствия российской агрессии. Так что после этого Макрону пришлось думать о сохранении своего лица. Так что большой "зрады" не состоялось", - отметил эксперт.

Он отметил, что ключевой результат этого визита на высшем уровне – весть о том, что принято решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Вопросы же мирных переговоров если и затрагивались, то публично это не оглашалось. Позиция Владимира Зеленского неизменна – Украина готова сесть за стол переговоров, когда Россия отступит на позиции до 24 февраля.

"Кандидатский статус – это большая политическая победа Зеленского", - отмечает эксперт. И даже у Путина не нашлось что возразить против этого. Что касается реальной практической пользы, то, возможно, статус кандидатов в члены ЕС позволит получить дополнительные средства на экономическое и социальное выравнивание. "В свое время Польша получила для этих целей порядка 100 млрд евро", - рассказал Андрей Золотарев. Однако, надо понимать, что до реального вступления в ЕС еще далеко. Та же Турция в статусе кандидата – 25 лет, аналогично – Балканские страны.

Патовая ситуация

Что касается ситуации на фронтах, то особых изменений не наблюдается.

"Понятно, что поставленная Путиным задача – выйти до конца июня на административные границы Донецкой и Луганской области, не будет выполнена. Военные эксперты говорят о патовой ситуации. Российский план блицкрига провалился, но она по-прежнему обладает преимуществом в средствах поражения. А Украина, даже с учетом поступления военной помощи, пока не может провести анонсированное контрнаступление – для этого нужен существенный перевес", - говорит Андрей Золотарев.

Что касается заявлений министра обороны Украины о том, что стратегическая цель – это вернуть Крым, то эксперт считает, что из-за подобной риторики как раз и возникают задержки с поставками вооружения. Западные партнеры опасаются, что война перейдет на новый уровень. "США это не нужно. Если посмотреть аналитику, то видно, что если в апреле объемы военной помощи в неделю приходили на сумму порядка 400 млн долларов, то в мае они упали до 150 млн", - отметил эксперт.

При этом он отмечает, что куда большую угрозу Украине несет экономическая ситуация. "Ежемесячно война обходится Украине в 5 – 6 млрд долларов. Фактически потерян горно-металлургический комплекс, мы лишились половины урожая, не идет на экспорт украинское зерно, 6 млн человек выехали за пределы страны – мы потеряли половину экономики. И если Украину не поддержат в этом плане, мы просто не выдержим противостояния с Россией. В принятом санкционном режиме много лазеек, которые позволяют Путину финансировать войну. Россия ежедневно получает от экспорта нефти и газа порядка миллиарда долларов. Это позволяет покрывать все издержки. И даже если будет принят седьмой пакет санкций, он все равно проблемы не решит. Россия долго готовилась к санкционному режиму, хотя и не ожидала, что они будут столь масштабными. И санкции не являются такими уж адскими: есть возможность смешивать нефть, плюс увеличился экспорт в Азию и т.п. Так что ключевой вопрос для Украины – это экономика. Если фронт более-менее устоит с западной помощью, то экономические проблемы могут нас нагнать уже осенью", - рассказал Андрей Золотарев.

И тут надо уповать не только на зарубежную помощь, но и внутри страны грамотно и целенаправленно принимать управленческие решения. А пока эта тема хромает на обе ноги: "Мне кажется, у нас сейчас чрезмерно увлеклись громкими PR-заявлениями, вместо того, чтобы решать критически важные вопросы".

Данцигский коридор: версия 2:0?

Если говорить о развитии событий за пределами Украины, в частности, о взрывоопасной ситуации, которая сложилась вокруг Калининграда, то, говорит Андрей Золотарев, многие исторически подкованные персоны проводят аналогии с "данцигским коридором", обострение ситуации вокруг которого в свое время привело к началу второй мировой войны. Однако ситуация сейчас все-таки отличается. "Россия, конечно, готовится к противостоянию военному с НАТО, но де факто она не готова. Все-таки НАТО – это не только европейские армии, которые пребывают отнюдь не в лучшей форме, но и военная машина США. К такой развязке Россия не готова, а Литва – член НАТО. Хотя есть вбросы российской пропаганды, что Литву никто защищать не будет, но я в этом сомневаюсь: в отличие от Украины, тут есть юридически оформленные обязательства. И если их проигнорировать, то можно вешать замок на штаб-квартиру НАТО. Тем более, что это не литовская самодеятельность, а выполнение директив пакета санкций." Так что, по мнению эксперта, все угрозы – это упражнения в словесности, а действовать российская сторона попытается через страны ЕС, готовые договариваться: через Берлин, через Париж и т.п., чтобы найти какую-то лазейку.

А вот относительно газа игра идет более изощренная. "Россия никогда особо и не скрывала, что будет использовать газ в качестве инструмента геополитического шантажа Евросоюза. Выросшие цены на энергоносители практически полностью покрыли те потери, которые Россия понесла от замораживания "Северного потока - 2". Но надо понимать, что газ - это такая штука, что полностью перекрыть кран чисто технологически невозможно – он должен куда-то идти. И это вопрос политической воли лидеров стран ЕС – если они продемонстрируют стойкость, то деваться-то по большому счету России будет некуда. В Азию такие объемы газа перенаправить Россия чисто технологически не сможет. Так что, думаю, полностью газ она не перекроет, но будет играть на обострении социально-экономической ситуации – вызвать рост цен, протесты и т.п., чтобы общественное мнение заставило лидеров европейских стран, забыв о санкциях, давить на Украину: ведь сейчас больше всех от санкций страдает Евросоюз".

Если говорить о геополитических амбициях Путина и варианте разыграть "китайскую карту", что отвлечет внимание США от Украины, то Россия, вероятно, упустила свой шанс: все пошло не так, как планировалось.

"Безусловно, мир изменился и стал другим. Прежним он не будет. Но амбиции Кремля стать глобальным геополитическим игроком пока ничем не подкреплены. Да, мы будем видеть экономическое противостояние США и Китая. Но обе эти страны так тесно увязаны между собой, что нанося ущерб своему значимому торговому партнеру, рикошетом нанесут вред себе. И надо понимать, что в любом случае в китайско-российском альянсе Россия будет младшим партнером. Российская агрессия смешала все карты. Даже европейский мир, у которого были серьезные разночтения с США, пришел к консенсусу: сейчас коллективный Запад един, как никогда. В России все увидели угрозу. Путин потерпел стратегическое поражение: Украина устояла, возродить СССР 2.0 к столетию Советского Союза ему не удастся… То есть все его главные стратегические точки провалились. Даже Финляндия, которая свыше 70 лет придерживалась линии внеблоковости, стучится в двери НАТО. Так что все пошло не так, как планировал Путин. Безусловно, однополярному миру приходит конец, но Россия тут вне сюжета", - подчеркнул Андрей Золотарев.

И добавил, что от провала путинской авантюры, вероятно, очень расстроились в Пекине и сейчас надо следит за событиями вокруг Тайваня. "Этот регион рискует стать новой горячей точкой, а также не снята угроза глобального экономического кризиса. Именно эти события могут определить новый мировой порядок, к которому мы придем к 24 – 25 году".

Если же вернуться к войне в Украине, то горячая стадия может занять еще от полугода до года: больше не Украина, ни Европа не вытянут чисто экономически. Но в целом конфликт может заморозиться на годы. "Даже если Путин уйдет в мир иной, в Кремле доминирует партия войны. И ничего хорошего миру и Украине это не предвещает", - подытожил Андрей Золотарев.