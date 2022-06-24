Видео ⟩ На Лиго Диана Пирагс обратилась к предкам через песню

"Эта песня у меня ассоциируется с летом, женственностью, солнцестоянием, красивой и чудесной порой, когда люди ищут любовь в цветах папоротника, продолжаются поколения.

Песня воплощает в себе традиции, красивые, добрые и исторические, поэтому я решила порадовать публику новой аранжировкой песни и видеоклипом, в котором мы создали особую атмосферу", - говорит Диана Пирагс, подчеркивая, что ее предки родом из Латгалии, ее папа из Даугавпилского края.

Песня Auga, auga Rūžēņa в исполнении Дианы Пирагс уже получила международное признание, так как она была исполнена Дианой на международном музыкальном фестивале Sharq Taronalari в 2013 году, который собирает талантливых певцов, танцоров и музыкантов. По приглашению посла Узбекистана Диана Пирагс представляла на фестивале Латвию, исполнив народную песню в современной аранжировке.

Некоторые сцены видео были сняты в Звейниекциемсе, показывая красоту латвийской приморской природы, а также создавая подходящую для песни атмосферу с помощью исторического здания и других элементов. Песня, написанная в фолк-джазовой аранжировке, включена в фонотеку Латвийского радио.

В создании песни также участвовал барабанщик группы Iļģi Мартиньшь Линде, который помог Диане правильно произнести текст на латгальском языке, а вот костюмы предоставил Латвийский национальный театр. Композиция была создана барабанщиком Райтисом Аукшмукстом, который много работал, чтобы обеспечить особое, уникальное, сбалансированное звучание песни. Автор аранжировки песни – один из лучших пианистов Латвии Артем Сарви.

Диана Пирагс - латвийская певица с сильным голосом. Сотрудничает и выступает со многими известными музыкантами и композиторами из Латвии, Италии, Бразилии, Литвы, Испании, Украины, США и других стран. Участвовала в фестивалях, конкурсах и мастер-классах в разных странах мира. Особенно певицу радует интернациональное звучание, ведь в ее репертуаре композиции на итальянском, французском, испанском, русском и других языках.

Видео: Диана Пирагс - Auga, auga Rūžeņa