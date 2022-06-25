Исчезли с радаров: куда уплыли связанные с россиянами суперъяхты после начала войны в Украине

По пути к причалу его остановил охранник.

"Тот парень отчитал меня: здесь нельзя фотографировать, сказал он, я не смог подойти ближе", - вспоминает он.

Однако, поднявшись на верхнюю палубу близлежащего круизного лайнера QE2, выполняющего функцию плавучего отеля и привлекающего множество туристов, он был поражен, увидев не только судно шейха, но и Quantum Blue, а также еще одну российскую суперъяхту, Madame Gu, связанную с попавшим под санкции металлургическим магнатом Андреем Скочем.

Quantum Blue в Дубае (фотография из группы в "Фейсбуке") ФОТО: facebook.com/gibraltar.yachting/

На вопрос Би-би-си, считает ли он, что система идентификации AIS была специально отключена на суперъяхте Quantum Blue, источник ответил: "Без сомнений".

"Почти все российские яхты отключили системы AIS непосредственно перед тем, как зайти в порт, чтобы скрыть свою локацию".

Ранее Quantum Blue передавала сигнал о своем местонахождении даже во время стоянки в порту.

На спутниковых фотографиях, сделанных Европейским космическим агентством, видно, что Quantum Blue прибыла в Дубай в период с 14 по 29 марта и все еще находится там.

ФОТО: BBC

Даже если бы Сергей Галицкий попал под санкции в будущем, у Дубая нет соглашения с США, Британией или ЕС на конфискацию имущества, которое подвергло бы суперъяхту опасности.

О связях Галицкого с этим судном ранее писал ряд СМИ, включая RT, Forbes и Financial Times.

Clio, связанная с Олегом Дерипаской

До июня 2019 года суперъяхта Clio носила название Queen K ФОТО: Getty Images

Эта 73-метровая яхта стоимостью 65 миллионов долларов заплыла дальше других в поисках убежища.

Clio покинула порт Галле в Шри-Ланке 10 февраля и отправилась на Мальдивы. Оттуда суперъяхта поплыла на северо-запад в сторону Персидского залива, затем вернулась обратно на Мальдивы.

ФОТО: BBC

Затем судно вошло в Красное море, прошло через Суэцкий канал и направилось на север. Оно прекратило подавать сигнал о своем местонахождении 18 апреля после прохода через пролив Босфор в Черном море.

Суперъяхта проплыла около 900 километров по направлению к порту в российском городе Адлер. Судя по спутниковым снимкам, она прибыла в порт 22 апреля и находится там до сих пор. Снимки с изображением Clio в Адлере также появились в "Телеграме".

Би-би-си получила несколько фотографий Clio из "Телеграма" - яхта запечатлена в морском порту Адлера ФОТО: Telegram

Представитель Олега Дерипаски заявил, что эта яхта не принадлежит бизнесмену.

В реестре Международной морской организации (IMO) в качестве владельца яхты указана компания Waleforce, контактным лицом числится британская компания по управлению яхтами. Эта компания сообщила Би-би-си, что не представляла Clio, когда та перестала подавать сигнал, и не представляет ее сейчас.

ФОТО: BBC

США, Великобритания, ЕС и Австралия ввели санкции против Олега Дерипаски за его связи с Владимиром Путиным.

Представитель Дерипаски отметил, что санкции были "глубоко ошибочными, не говоря о том, что они были подкреплены беспочвенными и абсурдными обвинениями. Дерипаска никогда не занимался политикой и не получает выгоды от текущего или любого другого военного конфликта".