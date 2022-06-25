Фото ⟩ Галкин показал редкий снимок Пугачевой

Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице редкое фото Аллы Пугачевой.

"Алла глазами Лизы", - написал он, поясняя, что снимок сделала их дочь.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся на новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Напомним, 18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 46 лет.

Стоит заметить, что Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

Кстати, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.