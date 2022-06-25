Фото ⟩ Галкин показал редкий снимок Пугачевой
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин, находящийся в Израиле, показал редкое фото с Аллой Пугачевой.
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин, находящийся в Израиле, показал редкое фото с Аллой Пугачевой.
Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице редкое фото Аллы Пугачевой.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся на новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.
Напомним, 18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 46 лет.
Стоит заметить, что Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
Кстати, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.
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