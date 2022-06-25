На озере Югла утонул 63-летний мужчина
Спасатели на озере Югла в субботу, 25 июня, подняли тело 63-летнего мужчины, купавшегося в озере в пятницу, 24 июня, сообщила Государственная полиция (VP).
Спасатели на озере Югла в субботу, 25 июня, подняли тело 63-летнего мужчины, купавшегося в озере в пятницу, 24 июня, сообщила Государственная полиция (VP).
Мужчина отправился на озеро на Лиго около 20:00 часов вечера, позже полиция получила информацию о том, что мужчина не вернулся с озера.
Сегодня во время поисков мужчины спасатели обнаружили его тело около 15:00.
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