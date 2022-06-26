Вс, 26.06.2022
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Ленни Эмсон, директор Киевского прайда

Российские войска сосредоточились на занятии Лисичанска

ФОТО: AFP/SCANPIX

По словам главы Луганской районной администрации Сергея Гайдая, после занятия Северодонецка российские войска сосредоточили свои усилия на оккупации близлежащего Лисичанска.

По Лисичанску наносятся авиаудары, значительный ущерб нанесен и соседним населенным пунктам.

"Разрушений очень много - Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и так далее",

- сообщил Гайдай.

По его словам, после ухода украинских вооруженных сил противник укрепился в Северодонецке, Сиротино, Воронове и Боровском.

В пятницу, 24 июня, Гайдай заявил, что российские войска почти полностью разрушили Северодонецк - уничтожена вся критически важная инфраструктура, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется снести, поскольку их невозможно восстановить.

Украинская армия в пятницу объявила, что уйдет из Северодонецка, чтобы успешнее защищать соседний Лисичанск.

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