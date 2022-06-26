Российские войска сосредоточились на занятии Лисичанска
По словам главы Луганской районной администрации Сергея Гайдая, после занятия Северодонецка российские войска сосредоточили свои усилия на оккупации близлежащего Лисичанска.
По словам главы Луганской районной администрации Сергея Гайдая, после занятия Северодонецка российские войска сосредоточили свои усилия на оккупации близлежащего Лисичанска.
По Лисичанску наносятся авиаудары, значительный ущерб нанесен и соседним населенным пунктам.
"Разрушений очень много - Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и так далее",
- сообщил Гайдай.
По его словам, после ухода украинских вооруженных сил противник укрепился в Северодонецке, Сиротино, Воронове и Боровском.
В пятницу, 24 июня, Гайдай заявил, что российские войска почти полностью разрушили Северодонецк - уничтожена вся критически важная инфраструктура, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется снести, поскольку их невозможно восстановить.
Украинская армия в пятницу объявила, что уйдет из Северодонецка, чтобы успешнее защищать соседний Лисичанск.
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