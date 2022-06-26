Саммит "Большой семерки": битва за единство на фоне растущей цены войны в Украине

Другие страны говорят о том, что в будущем важно поддерживать хоть какие-то отношения с Россией.

Но Великобритания, Польша и три балтийских государства (Латвия, Литва и Эстония) - против подобных доводов. Они настаивают, что любое мирное соглашение с Москвой не на условиях Украины будет означать, что в будущем Россия нападет снова.

Ожидается, что президент Зеленский снова озвучит этот аргумент во время своего онлайн-выступления перед участниками встречи в понедельник.

Таким образом, лидеры стран "Большой семерки", скорее всего, воспользуются саммитом, чтобы прояснить ситуацию и пообещать новое оружие для Украины и новые санкции против России.

Они хотят направить Владимиру Путину сигнал о том, что у Запада достаточно стратегического терпения, чтобы продолжать поддерживать Украину. Даже если это будет означать, что у себя дома западным лидерам грозит политическое давление со стороны избирателей, недовольных растущими ценами.

Проблема для лидеров "Большой семерки" еще и в том, что остальной мир ожидает от них мер по решению глобального экономического кризиса.

Взлетевшие цены на топливо и продовольствие уже привели к перебоям с поставками продовольствия и беспорядкам в разных концах планеты. И некоторые страны винят в этом именно Запад.

Многие страны "глобального Юга" не разделяют беспокойства Запада по поводу российской агрессии.

Для этих государств война в Украине - европейский конфликт, и тот факт, что Владимир Путин ведет себя как колониальный агрессор, их особо не трогает. И еще они винят западные санкции - а не только вызвавшее их нападение России на Украину, - в том, что цены на газ и нефть взмыли до небес, и продолжает разрастаться кризис с поставками зерна и удобрений.

Чтобы противостоять этому нарративу, западные лидеры на саммите "Большой семерки" будут пытаться показать, что они активно помогают по всему миру: финансовыми грантами на развитие, реструктуризацией долгов, "климатическим финансированием", помощью с поиском альтернативных источников энергии и, конечно, новыми попытками добиться разблокировки зерна в украинских портах.

Именно поэтому Германия пригласила на саммит лидеров Индии, Индонезии, Сенегала, Аргентины и Южной Африки - чтобы услышать об их взгляде на ситуацию и показать остальному миру, что страны "Большой семерки" не глухи к его проблемам.

Так что, с одной стороны, западным лидерам нужно показать решимость в вопросе продолжения поддержки Украины, а с другой - продемонстрировать готовность справиться с глобальными экономическими потрясениями, отчасти вызванными войной.

Один высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал эту дилемму так: "Как мы можем максимизировать давление на путинский режим и одновременно минимизировать неприятные последствия от этого для остального мира?"

Примерно, как засунуть теннисный мяч в спичечный коробок.

Плашка ФОТО: BBC

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