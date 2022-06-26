Саммит "Большой семерки": эмбарго на российское золото и другие решения

На саммит прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии. Также присутствуют представители от ЕС.

По сообщению агентства Bloomberg, лидеры стран договорились о бессрочной поддержке Украины.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в проекте заявления, который удалось увидеть корреспондентам.

Кроме того на саммите обсуждают введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти с целью установления на нее предельных цен.

Русская служба BBC пишет, что ведущие страны мира вводят эмбарго на российское золото.

Четыре из семи ведущих демократических держав мира, лидеры которых собрались на саммит G7 в Баварии, объявили о намерении запретить поставки российского золота. Лондон - главный мировой центр торговли золотом, а Россия в прошлом году экспортировала его на 15,4 млрд долларов.

"Страны G7 вместе объявят о том, что мы запрещаем импорт российского золота, одну из главных статей [российского] экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов", - написал Байден пред началом саммита.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что страны "Большой семерки" собираются запретить операции с российским золотом.

По сообщению DW, Джонсон и Макрон заявили, что видят "возможность переломить ситуацию" в Украине. По их словам "сейчас наступил решающий момент для хода конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне".

По сообщению "Медузы", Борис Джонсон заявил об окончании "вечеринки" углеводородов из России.

"Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка для российских углеводородов закончилась. Все пытаются найти способы адаптации", - сказал британский премьер.

В ближайшее время западным странам придется искать углеводороды "где-то еще", но в долгосрочной перспективе их должны заменить экологичные источники энергии, добавил Джонсон.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" высмеяли мачизм Путина.

Русская служба BBC рассказывает о шуточной беседе, которая состоялась в первый день саммита между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Борис Джонсон, садясь за стол, спросил окружающих, что ему делать с пиджаком: остаться в нем или лучше снять. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", - отозвался Джонсон, на что Трюдо предложил: "Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды", - имея в виду официальную фотосессию Путина на природе, ставшую глобальным мемом в 2009 году.