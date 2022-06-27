Кирилл Серебренников в Риге: премьера фильма "Жена Чайковского"

Новый фильм Серебренникова начал свое триумфальное турне с успешного старта в основном конкурсе Каннского фестиваля.

Критики единодушно отметили, что "Жена Чайковского" - самый зрелый и чувственный фильм кинорежиссера. Атмосферная, роскошно смонтированная, страстная зрелищная драма завораживает зрителей и держит в эмоциональном напряжении до финальных титров.

Один из основных сюжетов картины - катастрофический брак, заключенный на условии "братской любви" между Чайковским, предпочитавшим близость мужчин, и очарованной им Антониной Милюковой, ставшей впоследствии женой композитора.

ФОТО: Пресс-фото

Одержимость женщины, придумавшей себе поприще в мире, где дамы ее положения выбором обыкновенно не затруднялись, а ее брак после шести недель совместной пытки продолжался лишь на бумаге и в ее воображении. Из этой объяснимой тоски по несостоявшемуся счастью рождается история патологической привязанности.

Визуально виртуозная, изысканно вычурная драма захватывает в том числе и выдающейся игрой Алены Михайловой (Антонина Милюкова), погруженной в роль с мученической интенсивностью актрис Ларса фон Триера.

Вероника Хлебникова: "Если с Одином Байроном в роли Чайковского в фильм входит дружелюбный рассеянный свет, не направленное ни на кого конкретно одинокое, совсем не плотское обаяние, то в филигранном исполнении Алены Михайловой борьба героини за титул обретает черты непреодолимой и, возможно, самой высокой страсти - обольщаться тем, чего на свете нет.

Фильм сделан будто в строгих манжетах того времени, которые Серебренников время от времени ловко макает в соус. Этот острый сюрреалистический момент соприкосновения накрахмаленной idée fixe и телесного и социального жира составляет нерв фильма, гениально прослеженный и растревоженный оптикой Владислава Опельянца.

Но его подспудный сюжет - глухота мира, достойного лишь ведущей партии докучливой мухи. Тупость мира, закрывшего слух, убивает без разбору - незаметная на фоне безумия (удобного для ремесла, как всякая кунсткамера) коллизия, делающая фильм Серебренникова очень хорошим кино".

"Наша жизнь и так достаточно прозаична. Поэтому вся прелесть кино заключается в том, что оно позволяет нам уйти в фантазии с головой, что и сделал Серебренников", - подчеркнул критик старейшей французской газеты Le Figaro Эрик Нойхофф.

Средства, полученные от участия в творческой встрече, Кирилл Серебренников перечислит в фонд помощи беженцам из Украины.

ФОТО: Пресс-фото