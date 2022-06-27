В Эстонии обнаружен опасный для выращивания помидоров вирус

Мониторинг проводится с 2020 года в связи с введенными Еврокомиссией специальными мерами по предотвращения внесения и распространения вируса в ЕС.

ToBRFV - опасный вирус, повреждающий помидоры и перец, и в последние годы число случаев его обнаружения в ЕС растет. Вирус очень опасен для тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты и перец. В промышленной теплице вирус за неделю может убить все находящиеся в ней растения. Введенные Еврокомиссией меры предусматривают ежегодный мониторинг во всех странах ЕС, уничтожение зараженных растений и дезинфекцию территории. Зараженные плоды томатов можно продавать для употребления человеком, поскольку вирус для здоровья человека не опасен.

По словам главного специалиста отдела здоровья растений и посадочного материала PTA Биргер Илау, в ходе мониторинга в 2022 году было взято 68 образцов на 20 эстонских предприятиях, выращивающих томаты на продажу растений, плодов и семян. "ToBRFV был обнаружен в трех хозяйствах. В двух случаях небольшое количество растений было немедленно уничтожено, - сказала Илау, по словам которой в одном случае речь идет о производстве томатов на семена, тут все под контролем, и в конце сезона после сбора урожая все выращенные в теплице растения будут уничтожены. - Ни в одном случае признаков заражения вирусом на растениях не было".

Обширный мониторинг был проведен на всей территории ЕС впервые в 2020 году. К настоящему времени вирус обнаружен в большинстве стран ЕС, в Эстонии ToBRFV до этого был обнаружен один раз в 2021 году. Вирус попадает в Европу с семенами томатов из-за пределов ЕС, то есть из третьих стран. Например, только в мае вирус в ходе пограничного контроля в разных странах ЕС был обнаружен на семенах томатов, импортированных из Китая, Израиля, Перу, Турции, Танзании, Чили и Кении.

Вирус легко передается от растения к растению в теплице через инструменты и одежду. В Эстонию вирус, вероятно, попал в с импортированными семенами томатов. Неизвестно, какие сорта томатов устойчивы к этому вирусу.

Вирус ToBRFV может протекать бессимптомно, а в худшем случае проявляется и на листьях, и на плодах, вызывает мозаичные повреждения и деформацию листьев, соцветия буреют, а затем могут засохнуть. Плоды зараженных растений мельче, с более плотной кожурой и коричневыми некротическими пятнами на ней. Заражение ToBRFV может привести к полной потере урожая.