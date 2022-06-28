Леонид Федун покинул пост вице-президента "Лукойла"

Федун был вице-президентом "Лукойла" с 1996 года. После ухода со своего поста он останется акционером компании. Федуну и его семье принадлежит 9,3% в "Лукойле".

Также Леонид Федун является совладельцем московского футбольного клуба "Спартак". Бизнесмен заверил, что уход из "Лукойла" никак не отразится на его участии в деятельности клуба. Федун купил контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. Нефтегигант - титульный спонсор московского клуба.

Президент президент "Лукойла" Вадим Воробьев так отреагировал на уход Федуна: "Леонид Федун - ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах".