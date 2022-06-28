Видео ⟩ 10-летний сын Бена Аффлека сел за руль роскошного "Ламборджини". Не стоило...

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, когда Аффлек и его невеста Дженнифер Лопес находились в салоне по прокату роскошных автомобилей в Лос-Анджелесе.

Аффлек разрешил сыну - 10-летнему Сэмюэлу Гарнеру Аффлеку - сесть за руль дорогой машины. Lamborghini Urus желтого цвета (стоимость аренды - 1395 евро в сутки) начал маневр задним ходом и врезался в белый BMW.

Аффлек поспешно проверил наличие повреждений и успокоил сына. Судя по обнародованному видео, бампер Lamborghini задел переднее колесо BMW и, возможно, крыло. Как рассказали работник центра по аренде автомобилей и представитель артиста, машины не получили значимых повреждений.

Случайную аварию зафиксировал некий папарацци.

Видео: ДТП с участием сына Бена Аффлека