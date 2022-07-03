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Археолог: Если бы история писалась с точки зрения Латвии, вся Европа знала бы о Гробини и Даугмале

Кадр из сериала Vikings: The Rise and Fall ФОТО: Пресс-фото

Жители средневековой Латвии могли бы быть также известны во всем мире, как и викинги, если бы мировая история писалась с другой точки зрения. Об этом, а также в целом о вкладе викингов в мировую культуру RUS TVNET поговорил с профессором археологии Сёреном Синдбаэком.

Кто такие викинги на самом деле

Сёрен Синдбаэек отмечает, что викинги - это не этнос, а скорее образ жизни.

"Здесь задействовано очень много этнических групп. В каком-то смысле викинг - это работа, которая требует навыков моряка, воина и торговца. Эта работа доставит вас из рек Восточной Европы до Британских островов и даже Северной Атлантики. И эта жизнь может подхватить вас, независимо от того, выросли ли вы в деревне, на острове или на Балтийском берегу. Сегодня совершенно ясно, что не все викинги - скандинавы. Многие викинги были скандинавами, но не все. И исследования ДНК показали это. Существует эта огромная сеть взаимосвязей, которая становится более выраженной, когда большие открытые моря перестают быть барьером, а, наоборот, соединяют людей", - объясняет археолог.

О роли Латвии в истории

По словам Синдбаэка, если бы история писалась с другой точки зрения, то у некоторых латвийских городов была бы куда более важная роль в мировой культуре.

"Если бы история мира писалась бы с точки зрения живущих у Балтийского моря в 10-м веке (чего никто, к сожалению, не сделал), то у Латвии была бы куда более важная роль в истории, и у городов вроде Гробини или Даугмалы. Это были важные центры международных коммуникаций. И как только ты попадаешь в эту систему путей, ты можешь добраться очень далеко. Ты можешь встретить кого-то, кто знает маршрут дальше. И иногда археология доказывает, что люди путешествуют неожиданно далеко. И, может быть, мы не нашли захоронений викингов в Багдаде, но у нас есть арабские источники, которые говорят о приезде "русов". А "русами" в то время назывались практически все жители Скандинавии и стран Балтии", - поясняет он.

Про сериалы и фильмы

Среди прочего, Синдбаэек также выступил историческим консультантом документального сериала Vikings: The Rise and Fall, который выходит на канале National Geographic - в том числе и в Латвии.

"Наш сериал связан с Латвией и востоком мира викингов, потому что об этом очень часто забывают в больших документальных фильмах и сериалах. У нас это абсолютно не так. Это жизненно важная часть эпохи викингов, картины, которую мы получаем. Мы, среди прочего, идем по следам великой армии викингов, которые были в Англии в 860-х годах. И распутывая тамошние находки, есть вот такие вот очень явные зацепки, что это люди, которые тоже могли оказаться на востоке. Есть бусы из сердолика, есть исламские монеты и кусочки драгоценностей, которые показывают, что корабли викингов могли доставить их как на восток, так и на запад, и это могли быть одни и те же люди", - рассказывает Синдбаэк.

Видео: трейлер сериала Vikings: The Rise and Fall

Говоря про образ викингов в популярной культуре, археолог отметил, что современные фильмы и сериалы куда более аккуратно и внимательно подходят к деталям, чем это делали картины прошлых лет.

Видео: трейлер фильма The Northman

"Хороший пример - современный фильм "Варяг" (The Northman). На самом деле в съемках помогали очень известные эксперты по викингам. Использовались передовые знания и исследования. Так что я думаю, что это чрезвычайно хорошая историческая фантастика. И я думаю, что чем более старые фильмы мы смотрим, тем страннее становится образ викинга. Есть, конечно, знаменитый фильм Кирка Дугласа шестидесятых годов (речь идет о фильме 1958 года "Викинги" (The Vikings) - прим. ред.), который, вероятно, сделал больше, чем что-либо еще, чтобы закрепить этот стереотипический образ доисторических варваров в умах людей многих поколений. Но я думаю, к счастью, мы далеко ушли от этого", - уверен Синдбаэк.

Посмотреть документальный сериал Vikings: The Rise and Fall в Латвии можно на канале National Geographic, по понедельникам, в 22:00. Больше информации на их странице в социальной сети Facebook.

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