Археолог: Если бы история писалась с точки зрения Латвии, вся Европа знала бы о Гробини и Даугмале

Про сериалы и фильмы

Среди прочего, Синдбаэек также выступил историческим консультантом документального сериала Vikings: The Rise and Fall, который выходит на канале National Geographic - в том числе и в Латвии.

"Наш сериал связан с Латвией и востоком мира викингов, потому что об этом очень часто забывают в больших документальных фильмах и сериалах. У нас это абсолютно не так. Это жизненно важная часть эпохи викингов, картины, которую мы получаем. Мы, среди прочего, идем по следам великой армии викингов, которые были в Англии в 860-х годах. И распутывая тамошние находки, есть вот такие вот очень явные зацепки, что это люди, которые тоже могли оказаться на востоке. Есть бусы из сердолика, есть исламские монеты и кусочки драгоценностей, которые показывают, что корабли викингов могли доставить их как на восток, так и на запад, и это могли быть одни и те же люди", - рассказывает Синдбаэк.

Видео: трейлер сериала Vikings: The Rise and Fall

Говоря про образ викингов в популярной культуре, археолог отметил, что современные фильмы и сериалы куда более аккуратно и внимательно подходят к деталям, чем это делали картины прошлых лет.

Видео: трейлер фильма The Northman

"Хороший пример - современный фильм "Варяг" (The Northman). На самом деле в съемках помогали очень известные эксперты по викингам. Использовались передовые знания и исследования. Так что я думаю, что это чрезвычайно хорошая историческая фантастика. И я думаю, что чем более старые фильмы мы смотрим, тем страннее становится образ викинга. Есть, конечно, знаменитый фильм Кирка Дугласа шестидесятых годов (речь идет о фильме 1958 года "Викинги" (The Vikings) - прим. ред.), который, вероятно, сделал больше, чем что-либо еще, чтобы закрепить этот стереотипический образ доисторических варваров в умах людей многих поколений. Но я думаю, к счастью, мы далеко ушли от этого", - уверен Синдбаэк.

Посмотреть документальный сериал Vikings: The Rise and Fall в Латвии можно на канале National Geographic, по понедельникам, в 22:00. Больше информации на их странице в социальной сети Facebook.