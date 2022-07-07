Выборы все ближе, но многие до сих пор не определились с теми, кому отдать свой голос. Да и многие из тех, кто определился, выбирает их по не всегда очевидным принципам. Для этого я решил создать определенный гайд, который поможет определиться с тем, кому отдать свой голос.

Дисклеймер

Скажу сразу, что я в этой статье буду приводить примеры и упоминать настоящие партии и существующих политиков, причем буду делать как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Однако, я буду специально приводить примеры с разных сторон политического спектра, чтобы не задеть ни одну из сторон. И, разумеется, в этом тексте я не буду раскрывать свои политические взгляды, и я не буду говорить "голосуйте за партию А, не голосуйте за партию Б".

Мы здесь говорим об общих принципах, которые может применять человек с любыми политическими взглядами.

Знайте свои приоритеты

Самое главное - а что вы хотите от страны, где живете? Нет, конечно, мы все хотим жить в утопии, где все хорошо, нет бедности, учителям и врачам платят достойно, а полицейским нужны только водяные пистолеты.

Полицейский в Торонто на прайде. 2011 год ФОТО: The Crayon Chronicles

Но в реальном мире приходится выбирать. Образование или оборона? Глобализация или культура? Регионы или столица? Производство или туризм? Куда пойдет большая часть бюджета, где будут приниматься новые реформы, что мы будем развивать или защищать от ненужных изменений в первую очередь?

Ровно так же стоит определить, есть ли у вас какие-то взгляды или принципы, которые вы ни за что не хотите нарушать. Ну, например, если вам претит национальная политика, то вам не стоит голосовать за Национальное объединение или Русский союз Латвии - даже, если вам симпатична их программа в других пунктах. Так же, как вы вряд ли будете голосовать за "Прогрессивных", если отказываете ЛГБТ+ людям в человеческих правах.

Понятно, что вы не найдете партию, которая на 100% соответствует вашим взглядам. Так что даже среди своих приоритетов и принципов придется выбрать самые важные. Может, вы готовы простить "Консервативным" их взгляды на традиции за навыки в юстиции? Или Союзу "зеленых" и крестьян их отказ от экологичного курса - за борьбу против административно-территориальной реформы.

Прочитайте программу

Теперь, когда вы точно знаете, что вам особенно важно в контексте ближайшего будущего страны, время искать, как пела группа "Би-2"? - "ее одну, заветную" - ту самую партию, которой вы и отдадите свой голос.

Первый шаг для этого, конечно же, прочитать то, что об этом говорят сами партии. На сайтах политических сил можно найти их основные принципы, но к каждым выборам (муниципальным, в Сейм или в Европарламент) партии пишут новые, предвыборные, программы.

Их можно найти либо на тех же самых сайтах (партия "Согласие", например, уже выпустила свою программу к выборам в 14-й Сейм), но ближе к выборам, скорее всего в августе, Центральная избирательная комиссия выпустит сайт к выборам в 14-й Сейм (вроде этого - к выборам в 13-й Сейм). Там вы сможете наглядно увидеть все варианты, за кого можно голосовать, и прочитать их программы.

Важно отметить разницу между принципами и программой.

Во-первых, в выборах участвуют не только партии, но и объединения. Тот же СЗК на выборах в 13-й Сейм был объединением из четырех партий. У каждой из этих партий свои принципы, но они их притирают вместе для единой предвыборной программы.

А причиной раскола стал он - экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во-вторых, принципы описывают общий взгляд на развитие страны. А предвыборные программы составляются с учетом конкретных событий. То есть вряд ли у кого-то из партий защита против возможной агрессии России будет прописана в общих принципах, но можно быть уверенным, что перед этими выборами об этом будут говорить много.

Поэтому, я бы советовал все-таки фокусироваться именно на предвыборной программе.

Проверьте надежность

Однако, верить политикам на слово тоже не рекомендуется. Предыдущий шаг скорее для того, чтобы отсеять тех, кто абсолютно точно вам не подходит. Теперь пришло время копнуть чуть глубже.

Прописывать клевые программы не так сложно, а как дело обстоит с их исполнением?

Тут вам на помощь может прийти наша серия текстов, где мы рассматриваем то, как партии 13-го Сейма исполняли свои предвыборные программы эти четыре года. Начинайте прямо с KPV LV - и дальше по списку.

Скажу сразу, ни одна партия не придерживалась всех своих принципов до последней буквы. И было бы странно этого ожидать, все-таки политика здорового человека - это компромиссы. Так что и в этом случае - ваша задача расставить приоритеты.

Может, вас не сильно задел тот факт, что "Для развития/За!" не продавили закон о партнерских отношениях, зато вы уважительно отнеслись к проведенной реформе самоуправлений.

Или вы с пониманием отнеслись к тому, что "Новое Единство" рукой махнуло на образование, но зато благодарите их за внимательное отношение к обороне страны.

Или ровно наоборот - вас от этого воротит и вы понимаете, что теперь с меньшим доверием относитесь к их обещаниям. В любом случае, это шаг вперед к вашему выбору.

И не останавливайтесь только на законопроектах. Возможно, вас смущают несогласованные протесты, или, наоборот, вам кажется это смелым поступком. Может, вас утомляют длинные и частые речи с трибуны, а может - это показатель активности депутата? Из всех этих маленьких деталей и складывается общая картина.

Оцените личностей

Чем плох предыдущий метод - он не позволяет оценить новые политические силы, у которых пока не было шансов себя проявить. И если условные "Прогрессивные" потом попали в Рижскую думу (а "Согласие" находится у власти, а не в вечной оппозиции, в Даугавпилсе), то на каждых выборах появляются новые и кажущиеся новыми партии. Что делать с ними?

Тут нам на помощь приходит тот факт, что Латвия - страна маленькая, и стать хоть сколько-то известным здесь не так сложно. Практически наверняка первые лица партий уже чем-то отметились либо в политике, либо в других сферах жизни.

Партии "Каждому и каждой" и "Латвия на первом месте", технически, - новые партии на нашем горизонте. Но в их главе стоят весьма яркие личности: Алдис Гобземс и Айнарс Шлесерс. И их политическую историю нельзя не учитывать, если вы задумываетесь о том - голосовать за них или нет.

Айнарс Шлесерс и Алдис Гобземс ФОТО: Youtube

Но даже, если никто из первых лиц партии не был в политике раньше, как я и писал выше, след в Латвии наверняка остался. Если директор школы - можно посмотреть, как под его управлением изменились результаты учеников или текучка кадров. Если бизнесмен - как развивается его дело, понимает ли он в экономике.

Да и просто погуглить имя - были ли какие-то скандалы, что политик пишет в своих соцсетях, как он комментирует те или иные новости и события.

Впрочем, не стоит думать, что этот совет относится только к новым партиям. В давно существующих силах тоже есть разные люди. Благо, на выборах можно ставить плюсы и минусы тем, кто вам нравится или не нравится. Поэтому, если вас во всем предвыборном списке смущает лишь одна фамилия - просто вычеркните ее. А вот если большая часть кандидатов на депутатское кресло от партии вам неприятны - это повод задуматься над своим выбором.

Как выбрать "из двух зол"?

Но что делать, если ни одна из партий не подошла вам? Если в каждой есть что-то, что не дает вам с чистой совестью отдать свой голос за них?

Что ж. Для начала я бы вам советовал внимательнее присмотреться к причинам, почему вам не нравится какая-то партия, и еще раз оценить их значимость. Действительно ли вам так важны внутренние дрязги "Для развития/За!", коррупционные скандалы "Согласия" или желание легализовать легкие наркотики "Прогрессивных"? Может, вы готовы прикрыть глаза на это, в обмен на другие плюсы в их программе.

Но, возможно, вы действительно нашли какое-то политическое направление, которое абсолютно никак не представлено в Латвии. Радикальные "зеленые", например. В таком случае - флаг вам в руки. Еще один способ участия в политике - создание своих политических сил. Найдите единомышленников, и, возможно, уже в 15-м Сейме будет представлена партия "Спасибо Липину за идею!".

А зачем это все?

"Да зачем, вообще, голосовать? Ничего не изменится!" - распространенная и частая позиция.

И неправильная. Чисто математически - чем меньше людей голосует, тем больше партий проходит в Сейм, при этом у каждой партии меньше депутатов. И, соответственно, договориться этим партиям между собой намного сложнее.

Если коротко - чем меньше голосуют люди, тем менее эффективным становится правительство.

"Но ведь в коалицию все равно проходят одни и те же".

Это не совсем верно. Те же "Для развития/За!" и KPV LV были новыми силами в парламенте. И да, к их деятельности (и недолгой жизни KPV LV) есть вопросы, но это был прилив новых сил, который хотя бы попытался повернуть привычную консервативную повестку в более либеральную сторону.

Проблема в том, что зачастую люди голосуют за партии очень поверхностно. И не меняют свой выбор годами или даже десятилетиями. А при этом спроси - "Какова позиция "Согласия"/"Нового Единства"/Латвийского объединения регионов по налоговой реформе" - так и не скажут ничего. Или обойдутся общими фразами.

Выборы. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

И, да, я понимаю, что то, что я описал выше выглядит очень сложной и кропотливой работой. Но вам не нужно изучать все партии и всех кандидатов досконально. Поверьте, уже первый, предварительный, просмотр позволит вам откинуть половину партий.

Кроме того, есть СМИ, есть интервью, есть политические прогнозы, которые тоже упростят вам жизнь. Главное понять, что если свежим взглядом окинуть политический горизонт Латвии, то окажется, что выбор куда шире, чем между "латышскими" и "русскоязычными" партиями.

Что делать после выборов?

К сожалению, после выборов у голосующих зачастую возникает опустошение. Коалиции составляются по принципу "кто угодно, но не "Согласие", что, объяснимо, но рождает странные союзы вроде Национального объединения и "Для развития/За!" в Сейме или "Прогрессивных" и "Консервативных" в Рижской думе.

Вот тут, казалось бы, и настало время воскликнуть - "Ага! Вот видите, ваша демократия не работает, мнение людей ни на что не влияет".

Но это все еще неверно. Во-первых, даже от сравнительного небольшого числа депутатов может зависеть многое. Уверен, что избиратели Нацобъединения крайне довольны их строгой позицией по партнерским отношениям. Что уж говорить про "Новое Единство", которые с самой непопулярной партии, прошедшей в Сейм, смогли стать главной силой коалиции и сесть на премьерское место (параллельно установив рекорд по жизни правительства).

Во-вторых, участие в политической жизни не ограничивается выборами раз в четыре года. Участвуйте и в муниципальных выборах, там ваш голос тем паче более важен, потому что избирателей еще меньше, а посещаемость таких выборов еще ниже. Пишите письма политикам, задавайте вопросы своим кандидатам, подавайте петиции и организуйте протесты.

Демократия - это не власть народа, хватит тупо переводить с древне-греческого. Главное отличие демократии в том, что у людей есть рычаги влияния на власть. В отличии от наших восточных соседей, мы можем устроить забастовку с определенными требованиями (привет, учителя). Мы можем не выбрать тех политиков, в которых разочаровались. СМИ вскрывают скандалы, а суд Сатверсме принимает решения против коалиционных политиков, если те идут куда-то не туда.

Вопрос только в том, насколько мы этими рычагами пользуемся. Если наша реакция на "неправильную" политику - неучастие в процессах, то стоит ли удивляться тому, что депутаты не бояться не приходить на важные голосования или говорить опасные фразы с трибун, а потом тихонько извиняться в Twitter.

Борис Акунин в свое время выдвинул теорию, что каждое общество проходит стадии взросления, схожие с тем, как растет человек. Долгие годы латвийское общество было подростком: не интересовалось новостями; обижалось, если что-то идет не так, как хочется; и вместо взрослого диалога строчило гневные постики в социальных сетях.

Хватит. Пора взрослеть и, с одной стороны, брать ответственность на себя, а, с другой, требовать этой ответственности от власть имущих. Пожалуйста, в этом году, не поленитесь - изучите варианты и выбирайте с умом, кто следующие четыре года будет отвечать на вызовы времени и недовольства народа.