Эксперт: люди не понимают, когда человек тонет. Тонут тихо, особенно дети

Несмотря на то, что Латвия - богатая на водоемы страна, плавательные навыки людей по-прежнему находятся на низком уровне, единогласны специалисты. Брешь в навыках плавания проделала и пандемия, во время которой возможность посещать бассейн и обучать детей плаванию была ограничена. Не на всех публичных пляжах дежурят спасатели, недоступны даже спасательные круги, которые бросают, когда человек начинает тонуть. Конечно, спасательных кругов нет и в местах, где купаться нельзя, но люди реально купаются. В результате, в Латвии удельный вес утонувших самый высокий в Европе - 6,1 на 100 000 человек. В год в среднем тонет столько же, сколько погибает на дорогах.

Статистика VUGD по утонувшим: В 2022 году - 45 (во время купального сезона с 15 мая вытащены 16 утонувших) В 2021 году - 100 (во время купального сезона с 15.05 по 15.09 вытащены 58 утонувших) В 2020 году - 122 В 2019 году - 96 В 2018 году - 118

Президент Латвийской федерации плавания Айвар Платонов говорит, что позитивные перемены происходят слишком медленно.

"В течение пяти лет, пока депутаты тянут и рассуждают, утонули 500 человек".

Инициатива Латвийской федерации плавания внести изменения в законодательство, например, в связи со спасательными жилетами на лодках, так и остались на уровне разговоров. "Как только выходим из кабинета, все замолкает до следующих трагических событий".

Напомним, почти после трех дней поисков во вторник, 28 июня, между поселком Гауя и Сигулдой в реке Гауя была найдена пропавшая пятилетняя девочка без признаков жизни. Девочка пропала в воскресенье в Сигулде на пляже, где плескалась вместе с братьями и сестрой. 24 июня в Цесисе, на реке Гауя пропал мужчина, который пошел купаться.

Айвар Платонов считает: если бы жилеты на воде были бы обязательными, многих трагедий бы не произошло. Сейчас спасательные жилеты обязательно должны носить дети в возрасте до 12 лет.

"На Лиго на дорогах в усиленном режиме дежурила полиция, и это хорошо, но мы забываем, что в июне утонуло прочти в два раза больше людей, чем пострадало в ДТП", - говорит Платонов. Кроме того, уровень знаний по поводу безопасности на воде очень низок: люди не понимают, что человек тонет, так как часто это происходит тихо и незаметно, поэтому и есть случаи, когда люди тонут на глазах у других. "На официальных пляжах Риги дежурят спасатели, в других самоуправлениях такого нет".

На пляже в Сигулде у Гауи, где в воскресенье, скорее всего, утонула пятилетняя Эвита, сотрудники муниципальной полиции - спасатели дежурят ежедневно.

Эксперт в области медицины катастроф Мартиньш Шицс считает, что уровень знаний инструкторов-спасателей в последние годы упал. Кроме того, пляжи, в том числе и официальные, плохо оборудованы спасательными средствами. По его мнению, на каждом пляже должен быть спасательный круг, да и стоят они недорого. Он говорит, что самоуправления не хотят на своих территориях неофициальных пляжей, несмотря на то, что люди каждый сезон купаются там, в связи с чем растет риск утопления. Вместо того, чтобы поставить столб со спасательным кругом и веревкой, самоуправления устанавливают знак "Купаться запрещено". В свою очередь статистика утонувших пропорциональна умению людей плавать. Брешь в навыках жителей Латвии плавать проделала пандемия, когда у детей не было возможности ходить в бассейн и учиться плавать.

Дешевые круги, "всякие лебеди и петухи", создают лишь иллюзию безопасности - ветер легко сдувает их на глубину.

"Спускать глаз с детей нельзя, - говорит эксперт. - Гауя - хитрая река с отмелями и изменчивым руслом. Одна из базовых вещей: разгоряченному нельзя быстро бежать в воду, так как может начать кружиться голова и человек может потерять сознание".

Галерея: Поиски пропавшей пятилетней девочки