Начальник VUGD: нельзя приставить спасателя к каждому человеку на пляже

Жаркая погода сложна не только для спасателей из-за большого объема работы, но и для всего общества, потому что люди ищут прохлады, отправляются к воде, пользуются плавсредствами без соблюдения элементарных требований безопасности, в результате попадая в ситуации, когда нужна помощь спасателей, сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что, к сожалению, со временем понимание и осведомленность населения о мерах безопасности на воде не сильно улучшились, и каждый год в Латвии тонут десятки людей.

В этом году утонули 46 человек.

"К каждому отдельному человеку нельзя приставить спасателя. Часто приходится слышать упреки, почему в том или ином месте не было спасателей, но спасатели должны выполнять свои функции и задачи, они не могут дежурить только на пляжах", - сказал глава VUGD.

Оценивая случаи утопления людей в Гауе, Аболиньш пояснил, что это очень сложная река, в которой много зигзагов, течений, упавших деревьев, что затрудняет спасательные и поисковые работы, потому что иногда люди зацепляются за упавшие деревья.

"Искать под водой в таких реках - это не то же самое, что нырять с аквалангом в Египте. Чтобы что-то найти, приходится прочесывать каждый сантиметр", - подчеркнул глава VUGD.

Напомним, после почти трехдневных непрерывных поисков во вторник, 28 июня, около 12:30 между поселком Гауя и Сигулдой совместный патруль Государственной полиции, муниципальной полиции и добровольцев обнаружил тело пропавшей пятилетней девочки. Она пропала днем в воскресенье, 26 июня.