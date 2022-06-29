В Луну врезалась неизвестная ракета: ни одна страна не признается, кто ее запустил

Неопознанная ракета, которую NASA отслеживал на орбите Земли с 2015 года, врезалась в Луну. В результате удара образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.

Вместе они создают впадину шириной примерно 28 метров.

"Это может указывать на то, что ракета имела большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака", - объяснили в NASA.

Точное происхождение ракеты неясно, поэтому двойной кратер может помочь исследователям определить, что это было.

Независимый исследователь Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания орбит в космосе, первым заметил траекторию неизвестного объекта. Сначала он принял его за ступень ракеты SpaceX Falcon или DSCOVR, запущенной еще в 2015 году, но позже признал, что ошибся.

После этого Грей выдвинул новое предположение о китайской лунной миссии "Чанчжэн" 2014 года. Однако китайский МИД оспорил это утверждение, заявив, что остатки их ракеты сгорели при входе в атмосферу Земли.

Ни одно агентство не отслеживает перемещение космического мусора так далеко от Земли, и данная ситуация говорит о назревшей необходимости более внимательно наблюдать за обломками ракет в дальнем космосе, резюмирует CNN.